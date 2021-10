Opel Astra 2022: prezzi e allestimenti, versione ibrida plug-in, debutto

La sesta serie della “segmento C” di Russelsheim, che celebra i trent’anni dall’esordio della prima “storica” generazione, esordisce sul mercato: tutti i dettagli.

A tre mesi esatti dal “reveal” di anteprima, la sesta generazione di Opel Astra esordisce in Italia. Con una interessante sorpresa: il prezzo di ingresso alla gamma, 24.500 euro “chiavi in mano” (Ipt esclusa), risulta inferiore a quello dello stesso modello entry level della precedente serie. Mentre per le versioni ad alimentazione elettrificata (Plug-in Hybrid), gli importi di vendita partono da 35.500 euro. Le prime consegne sono previste per l’inizio del 2022. Successivamente sarà la volta della configurazione station wagon Astra Sports Tourer. Più avanti (vale a dire nei primi mesi del 2023), la nuova generazione della “segmento C” di Russelsheim sarà proposta anche in configurazione 100% elettrica (Astra-e). Ma andiamo con ordine.

Cinque declinazioni

Opel Astra 6 viene proposta in cinque livelli di allestimento, che riportiamo qui sotto insieme alle relative motorizzazioni (benzina turbo 1.2 a tre cilindri da 110 CV – consumo medio WLTP: 5,5-5,4 litri per 100 km, emissioni di CO2: 126-123 g/km – e 130 CV; turbodiesel 1.5 quattro cilindri da 130 CV; Plug-in Hybrid da 180 CV, che dichiara un consumo medio WLTP nell’ordine di 1,1-1,0 litri di benzina per 100 km, emissioni di CO2 comprese fra 22 e 26 g/km e fino a 60 km di autonomia WLTP in modalità elettrica) ed ai corrispondenti prezzi “chiavi in mano”.

Edition

Astra 1.2 110 CV con cambio manuale a sei rapporti: 24.500 euro;

Astra 1.2 130 CV: 25.300 euro;

Astra 1.5 turbodiesel 130 CV: 27.300 euro.

Elegance

Astra 1.2 110 CV: 26.500 euro;

Astra 1.2 130 CV: 27.300 euro;

Astra 1.5 turbodiesel 130 CV: 29.300 euro.

Business Elegance

Astra 1.2 130 CV: 28.800 euro;

Astra 1.5 turbodiesel 130 CV: 30.800 euro.

GS Line

Astra 1.2 130 CV: 28.800 euro;

Astra 1.5 turbodiesel: 30.800 euro.

Ultimate

Astra 1.2 130 CV con cambio EAT8 ad otto rapporti: 34.300 euro;

Astra 1.5 turbodiesel 130 CV EAT8: 36.300 euro.

Le principali dotazioni

Opel Astra Edition

Cerchi in lega “Phantom” da 16” con pneumatici da 205/55 R 16;

Cornice cromata alla mascherina;

Gruppi ottici Eco-Led (a regolazione manuale) con assistenza per i fari abbaglianti ed illuminazione automatica;

Fendinebbia;

Fanaleria posteriore a Led;

Gusci degli specchi retrovisori verniciati in nero;

Maniglie porta esterne in tinta carrozzeria;

Accenti esterni in nero;

Airbag frontali, laterali ed a tendina lato conducente e passeggero;

Safety Pack (che comprende frenata autonoma d’emergenza, assistenza al mantenimento di corsia, Cruise control, rilevamento stanchezza conducente, limitatore di velocità e riconoscimento della segnaletica stradale);

Sensore pioggia;

Infotainment con display touch da 10”, hotspot WiFi ed impianto audio digitale DAB a sei altoparlanti;

Strumentazione digitale con cluster da 10”.

Opel Astra Elegance

All’equipaggiamento-base Edition aggiunge quanto segue:

Cerchi in lega da 17”;

Illuminazione “ambient” a Led;

Sedili “Comfort” con rivestimento in tessuto dedicato;

Sistema di ingresso a bordo “keyless”;

Climatizzatore bi-zona;

Cruise Control adattivo.

Opel Astra Business Elegance

Le dotazioni, rispetto alle versioni Edition ed Elegance, aggiungono di serie:

Volante riscaldabile;

Sistema di navigazione;

Dispositivo di ricarica wireless per i device portatili.

Opel Astra GS Line

La configurazione più sportiva propone di serie, in più:

Dettagli in nero esterni;

Cerchi in lega da 17” dedicati;

Badge verniciato in nero sulla mascherina;

Verniciatura in nero per il tetto;

Specchi retrovisori riscaldabili, richiudibili e regolabili a comando elettrico;

Sedile lato guida multiregolazione (10 vie);

Telecamera a 360 gradi.

Opel Astra Ultimate

L’equipaggiamento di serie aggiunge:

Cerchi in lega da 18”;

Gruppi ottici Led Matrix;

Modanature cromate;

Sedile lato passeggero anteriore a sei vie di regolazione a comando elettrico;

Cruise Control con funzione Start&Stop.

