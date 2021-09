Honda HR-V e:HEV: dotazioni, prezzi e debutto

Arriva sul mercato italiano la nuova Honda HR-V e:HEV, ecco i prezzi.

Un ulteriore capitolo del “new deal” ad elevata elettrificazione secondo Honda si prepara all’esordio sul mercato. È la nuova generazione del compact-SUV HR-V che, presentato ufficialmente a metà febbraio 2021 e provvisto esclusivamente di sistema di alimentazione full-hybrid e:HEV, entra in fase di ordinazione, accompagnato – per i primi 500 clienti – da un’offerta pre-lancio che aggiunge un interessante vantaggio cliente.

Ecco quando lo vedremo su strada

Honda HR-V e:HEV – pienamente “in linea” con il programma di evoluzione della lineup verso le basse (o del tutto assenti) emissioni di CO2 allo scarico recentemente annunciati dai vertici del “colosso” giapponese attraverso il programma “Visione Elettrica” finalizzato alla trasformazione della propria gamma in chiave elettrica e ibrida entro il 2022 – debutterà nelle concessionarie italiane a febbraio 2022. La gamma si articola su tre livelli di allestimento:

Elegance;

Advance;

Advance Style.

Di seguito il dettaglio degli importi di vendita.

Honda HR-V e:HEV Elegance: da 30.900 euro;

Honda HR-V e:HEV Advance: da 33.400 euro;

Honda HR-V e:HEV Advance Style: da 35.900 euro.

Le offerte

Già all’atto della prenotazione (che può essere effettuata rivolgendosi presso le concessionarie ufficiali Honda oppure registrare il proprio interesse al portale online corporate Honda.it), informa Honda Italia, il nuovo HR-V e:HEV usufruisce di 4.500 di Hybrid Bonus Honda, che insieme agli incentivi statali in caso di rottamazione si concretizzano in un “taglio” di 4.500 euro: in questo modo, il prezzo di partenza scende a 26.400 euro (versione Elegance). In più, la fase che precede il suo debutto negli showroom viene proposto un “Privilege Pack”, che prevede otto anni di garanzia e:HEV e tre anni di manutenzione in omaggio. L’offerta è valida per i primi 500 clienti.

I principali equipaggiamenti

Le dotazioni standard

Relativamente ai sistemi di digitalizzazione e di ausilio attivo alla guida, tutte le versioni vengono provviste con:

Infotainment con schermo touch da 9” per il controllo delle funzionalità del device utente Apple CarPlay (tramite Bluetooth, cavo o WiFi) ed Android Auto (via cavo);

Modulo di dispositivi ADAS Honda Sensing;

Hill Descent Control.

Honda HR-V e:HEV Elegance

Cerchi in lega da 18”;

Gruppi ottici a Led;

Sedili anteriori riscaldabili;

Connettività smartphone.

Honda HR-V e:HEV Advance

In aggiunta agli accessori dell’allestimento Elegance dispone di:

Rivestimenti abitacolo in ecopelle e tessuto;

Volante riscaldabile;

Sistema elettronico di apertura e chiusura del portellone.

Honda HR-V Advance Style

Alle dotazioni della versione Advance offre, in più:

Finitura bicolore alla carrozzeria;

Dettagli abitacolo in tinta arancione;

Impianto audio premium.

Il sistema e:HEV

Sotto al cofano, Honda H-RV 2022 viene equipaggiata con la tecnologia full-hybrid che rappresenta la più recente evoluzione in ordine di tempo di un percorso di costante upgrade in materia di elettrificazione che conta su oltre vent’anni di expertise (le prime applicazioni, a bordo di Honda Insight, risalgono al 1999) ed ha interessato la normale produzione di serie così come la Formula 1.

Nel dettaglio, l’unità motrice 1.5 benzina DOHC i-VTEC (doppio albero a camme in testa con variazione continua e graduale) a ciclo Atkinson, viene abbinata a due compatti motori elettrici, alimentati da una batteria agli ioni di litio a 60 celle (anziché 48 come su Honda Jazz, in quanto il B-SUV offre maggiori dimensioni e può dunque garantire più stoccaggio e distribuzione dell’energia).

La trasmissione si avvale di un innovativo sistema ad ingranaggi fissi collegato a una “control unit” intelligente. In ordine all’ottimizzazione dell’efficienza di propulsione, Honda HR-V e:HEV dispone di tre modalità di guida, ad azionamento automatico (in base alle istantanee esigenze) sotto il controllo dell’unità elettronica:

Electric Drive;

Hybrid Drive;

Energy Drive.

Il conducente può selezionare un programma “Sport” (mediante un comando dedicato: in questo modo, la risposta dell’acceleratore è ancora più “pronta”), una modalità “Econ” (finalizzata a regolare l’impianto A/C di bordo e la risposta dell’acceleratore stesso in ordine a migliorare i consumi), ed un programma “Normal” che offre un bilanciamento ottimale fra le due modalità “Sport” ed “Econ”.

Inoltre, con il programma di marcia “B” (che il guidatore può impostare, insieme alla modalità “D” standard, mediante le levette dedicate che trovano posto dietro al volante) a vari livelli di recupero dell’energia durante le fasi di discesa, di decelerazione e di frenata, Honda HR-V e:HEV offre una drive experience “e-like”, ovvero simile a quella offerta dai veicoli 100% elettrici.

20m km con un litro

Su strada, il nuovo modulo full-hybrid e:HEV con trasmissione ad ingranaggi fissi di Honda HR-V “new gen” sviluppa una potenza massima di 131 CV ed una forza motrice da 253 Nm di coppia massima. Decisamente buoni i valori d’uso: a fronte di un tempo di 10”6 per l’accelerazione da 0 a 100 km/h, il nuovo B-SUV giapponese dichiara un consumo di benzina di 5,4 litri per 100 km a ciclo medio WLTP, e 122 g/km di emissioni di CO2.

