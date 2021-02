Nissan Qashqai Premiere Edition: prezzi e dotazioni

Per il lancio commerciale la nuova Qashqai debutta in versione 1.3 mild-hybrid su due livelli di potenza ed allestimento full optional.

In piena corrispondenza con le recentissime anticipazioni comunicate dai vertici Nissan in occasione del “reveal” della nuova generazione, Nissan Qashqai 2021 si prepara all’esordio sul mercato: la strategia di lancio commerciale per la terza serie del compact-SUV giapponese (che porta in dote nuove tecnologie di connettività, motorizzazioni ibride in sostituzione delle unità turbodiesel, un aggiornamento alle tecnologie di bordo ed ai sistemi di sicurezza attiva) si affida alla versione Premiere Edition, che debutta ufficialmente in fase di ordinazione. Si tratta, nella fattispecie, di una declinazione offerta in edizione limitata per i primi clienti di Nissan Qashqai 2021. Gli ordini possono essere effettuati di persona, cioè presso le concessionarie Nissan presenti in Italia, oppure online, attraverso il sito Web corporate.

Ecco quanto costa

Nel dettaglio, i prezzi di vendita di Nissan Qashqai Premiere Edition in funzione delle declinazioni di gamma.

Nissan Qashqai Premiere Edition 1.3 mild-hybrid 140 CV 2WD: 33.870 euro ;

; Nissan Qashqai Premiere Edition 1.3 mild-hybrid 158 CV 2WD: 37.270 euro.

Debutto su strada e dotazioni

Le prime consegne di Nissan Qashqai Première Edition sono previste per giugno 2021. Il “capitolato” degli equipaggiamenti conferma le anticipazioni rese note dai vertici Nissan durante il “taglio del nastro” della terza generazione del popolarissimo C-SUV, chiamata a confermare e rafforzare un notevole gradimento da parte del pubblico (soltanto in Europa, dal 2007 – cioè all’epoca di debutto della prima versione – Nissan Qashqai ha totalizzato circa 3 milioni di esemplari).

Esterni

Nuovi cerchi in lega da 7.5×18” a finitura diamantata, con pneumatici da 235/55 R 18;

Tinte carrozzeria Metallic Black e Dark Metal Grey;

Gruppi ottici Full Led;

Tetto panoramico in cristallo, con filtro UV, e tendina parasole a regolazione elettrica;

Barre longitudinali sul tetto;

Antenna “a pinna di squalo”;

Finestratura posteriore oscurata.

Abitacolo

Sedili “monoform” rivestiti in tessuto;

Sedili posteriori frazionabili a schema 60 : 40

Climatizzatore bi-zona;

Freno di stazionamento elettronico;

Piantone sterzo regolabile nell’inclinazione ed in profondità;

Sensore pioggia

Poggiaginocchia;

Specchio retrovisore interno con funzione anti-abbagliamento automatica;

Specchi retrovisori esterni regolabili elettricamente;

Preese Usb anteriori e posteriori;

Illuminazione “ambient” nella consolle centrale;

Vano portaguanti illuminato;

Illuminazione vano bagagli;

Prese da 12V interna e nel bagagliaio;

Bracciolo posteriore;

Portabicchieri.

Tecnologie e connettività

Strumentazione digitale con schermo Full Tft da 12.3”;

Selettore delle modalità di guida “Driving Modes”;

Leve cambio al volante (per la versione con Xtronic);

Sistema I-Key di ingresso a bordo ed avviamento senza chiave;

Modulo infotainment con vavigatore Nissan Connect (display touch da 9” HD), suite di servizi multimediali NissanConnect Services, compatibilità con gli standard Apèple CarPlay (wireless) ed Android Auto, impianto audio digitale DAB a sei altoparlanti; interfaccia Bluetooth;

Head-up Display da 10.8”;

Caricabatterie wireless per device portatili;

Alzacristalli elettrici “one-touch” con sistema di controllo da remoto;

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori;

Hill-start Assist con Auto-hold;

Sistema ProPilot con Navi-Link (TrafficJam Pilot, disponibile esclusivamente nella versione con cambio Xtronic);

Around View Monitor con rilevamento di oggetti in movimento.

Sicurezza e ausili attivi alla guida

Intelligent Emergency Braking con Junction Assist e riconoscimento pedoni e ciclisti;

Intelligent Speed Assist;

Lane Departure Prevention;

Lane Departure Warning;

Blind-spot Warning;

Traffic sign Recognition;

Intelligent Forward Collision Warning;

Intelligent Cruise Control;

Driver Alertness Alert di riconoscimento stanchezza conducente;

Rear Cross Traffic Alert di rilevamento posteriore degli ostacoli in movimento;

Adaptive High beam Assist (fari abbaglianti adattivi);

Sistema Emergency E-Call;

Airbag a tendina, airbag laterali anteriori e centrale fra i sedili anteriori.

Motorizzazione

Sotto al cofano, Nissan Qashqai Premiere Edition viene equipaggiata con l’unità da 1,3 litri turbo a benzina provvista di sistema mild-hybrid e recupero rigenerativo durante le fasi di decelerazione e di frenata per l’immagazzinamento dell’energia cinetica nella batteria supplementare agli ioni di litio ed il suo riutilizzo per ottimizzare l’erogazione della coppia motrice nelle partenze rapide (Torque Assist) così come durante l’arresto del veicolo per inerzia (funzione Coasting) al di sotto di 18 km/h nelle versioni equipaggiate con cambio Xtronic. In accelerazione, inoltre, l’energia accumulata viene utilizzata per generare 6 Nm supplementari di forza motrice, in modo da contribuire a ridurre il carico di lavoro richiesto al motore termico (anche in questo caso, a tutto vantaggio di consumi ed emissioni). Abbinato al 1.3 turbo benzina ed al dispositivo “ibrido leggero” c’è, a seconda della versione, il cambio manuale a sei rapporti (Qashqai Premiere Edition 1.3 mild-hybrid 140 CV), oppure il nuovo cambio Xtronic (Qashqai Premiere Edition 1.3 mild-hybrid 158 CV), con selettore sulla consolle centrale e levette dietro il volante. La trazione è anteriore.

La scheda tecnica

Tipo motore: turbo benzina 1.3 mild hybrid a 12V;

Codice motore: HR13;

Architettura: 4 cilindri in linea;

Alesaggio x corsa: 72,2 mm x 81,4 mm;

Potenza massima: 140 CV a 5.500 giri/min; 158 CV a 5.500 giri/min;

Coppia massima: 240 Nm fra 1.650 e 4.000 giri/min; 270 Nm fra 1.800 e 3.750 giri/min;

Tipo batteria: agli ioni di litio.

Trasmissione

Cambio: manuale a sei rapporti; Xtronic;

Trazione: anteriore.

Valori prestazionali dichiarati

Tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h: 12”2; 11”5;

Consumo a ciclo medio: 6,4-6,5 litri di benzina per 100 km; 6,3-6,5 l/100 km;

Emissioni di CO2 a ciclo medio: 145-150 g/km; 144-153 g/km;

Classe di inquinamento: Euro 6d.

Dimensioni e pesi

Lunghezza massima: 4,425 m;

Larghezza: 1,835 m (specchi retrovisori esclusi);

Altezza: 1,625 m;

Passo: 2.666 mm;

Capacità utile del bagagliaio: 504 litri nel normale assetto di marcia;

Ruote: cerchi da 7.5×18”; pneumatici da 235/55 R 18;

Capacità serbatoio carburante: 55 litri;

Peso in ordine di marcia: 1.539 kg; 1.583 kg;

Massa complessiva: 1.935 kg; 1.985 kg;

Carico utile: 341 kg; 315 kg;

Capacità di traino: 1.400 kg; 1.800 kg.

