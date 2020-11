Ford EcoSport, debutta in Italia la nuova versione Active

Il nuovo allestimento ispirato al mondo dell’off-road viene proposto ad un prezzo lancio molto conveniente che parte da 18mila euro.

Ford ha annunciato il debutto sul mercato italiano della nuova EcoSport Active, inedito allestimento studiato per esaltare le doti off-road del SUV compatto della Casa dell’Ovale blu. La nuova Ford EcoSport Active viene proposta nel nostro Paese ad un prezzo di listino che parte da 24.000 euro, ma nella fase di lancio della vettura l’allestimento Active verrà proposto in promozione a 18mila euro.

Strizza l’occhio all’off-road

Come accennato in precedenza, il nuovo allestimento Active – come già avvenuto su altri modelli targati Ford – porta in dote un kit estetico specifico che strizza l’occhio al mondo dell’off-road.

Rispetto all’allestimento “Titanium” su cui si basa, l’Active offre le seguenti novità:

Passaruota in plastica non verniciata

Cerchi di lega da 17 pollici

Finiture in nero lucido per griglia frontale e cornici fendinebbia

Tetto nero

Rivestimenti di pelle e tessuto per i sedili

Volante in pelle

Tappetini specifici

Tanti optional

Nutrita anche la lista degli optional disponibili a richiesta, tra cui segnaliamo: pneumatici all season, gancio di traino, proiettori xenon, Driver Assistance pack (Blind Spot Monitor, retrocamera, sensori di parcheggio anteriori e abbaglianti automatici), Winter pack (parabrezza, volante e sedili riscaldabili), l’X Pack (infotainment Sync 3), impianto audio B&O, keyless e specchietti ripiegabili.

Un unico propulsore disponibile

Per quanto riguarda il capitolo motorizzazioni, la Ford EcoSport Active risulta disponibile esclusivamente con il compatto e apprezzato propulsore a benzina 1.0 EcoBoost, declinato nella versione da 125 CV abbinata al cambio manuale.