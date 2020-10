Nuova Peugeot 3008 GT: più esclusiva con il Black Pack

Il nuovo pacchetto potrà essere abbinato in opzione alle versioni GT e GT Pack per un prezzo di listino che risulta rispettivamente pari a 500 e 300 euro.

In attesa del prossimo debutto in Italia della Peugeot 3008 restyling, la Casa del Leone ha svelato immagini ed informazioni ufficiali del nuovo pacchetto denominato “Black Panel” che potrà essere abbinato in opzione alle versioni GT e GT Pack dell’apprezzato crossover francese

Successo consolidato

Forte di un successo commerciale indiscusso sottolineato dalle oltre 80mila unità distribuite nel nostro paese, la rinnovata 3008 si appresta quindi a consolidare la sua leadership grazie ad un affinamento stilistico molto deciso e innovativo, abbinato a propulsori economici ed efficienti, unite a nuove e sofisticate tecnologie dedicate alla sicurezza e al confort dei suoi occupanti.

Caratteristiche del Black Pack

Disponibile come optional a 500 euro sull’allestimento GT e a 300 euro su GT Pack, questo inedito pacchetto regala al crossover d’oltre alpe un’estetica decisamente distintiva, grazie ai seguenti componenti rifiniti in colorazioni scure (Dark Chrome, Dark Crome satinato, nero brillante):

Griglia anteriore e logo del Leone

Monogrammi 3008, GT e Peugeot

Profilo anteriore sotto la griglia paraurti

Soglia del paraurti posteriore

Profilo laterale

Padiglione

Barre sul tetto

L’aspetto “dark” della vettura viene completato dalle presenza dei nuovi cerchi in lega da 19 pollici modello “Washington”, personalizzati con l’esclusiva colorazione nero Onyx.

Interni hi-tech

All’interno dell’abitacolo della nuova 3008 ritroviamo il tecnologico i-Cockpit in grado di offrire la massima ergonomia a guidatore e passeggero, il tutto coadiuvato da una forte iniezione di tecnologia, offerta dalla presenza dell’Head-up Digital Display a colori a cui si aggiunge la strumentazione 100% digitale e lo schermo “touch” da 10 pollici, posizionato al centro plancia e dedicato al sistema di infotainment connesso. Non bisogna dimenticare infine il tema della sicurezza che sulla nuova 3008 risulta al top grazie ad una vasta gamma di sistemi di assistenza alla guida (ADAS) offerti di serie o come optional a richiesta.

Gamma motorizzazioni

La nuova Peugeot 3008 si distingue soprattutto per la vasta scelta di motorizzazioni – con potenze comprese tra i 130 e i 300 CV- studiate appositamente per soddisfare le più svariate esigenze della clientela. L’offerta comprende infatti unità diesel e benzina, a cui si aggiunge una sofisticata motorizzazione plug-in hybrid ricaricabile alla spina, disponibile in due livelli di potenza abbinate a due o alle quattro ruote motrici.

Peugeot 3008 restyling: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +18