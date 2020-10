Skoda Enyaq iV: al via le prenotazioni

Arriverà negli showroom Skoda nella prossima primavera e sarà proposta in 5 versioni, 2 con trazione integrale.

Il SUV con la spina di Skoda mosso da propulsori esclusivamente elettrici si può già ordinare ed il listino parte da 35.000 euro. Stiamo parlando della Enyaq, che ha delle dimensioni capaci di soddisfare una grande fascia di clientela visto che è lungo 4,65 metri e presenta un bagagliaio da 585 litri.

Torna la trazione posteriore ma c’è anche integrale

Con il motore elettrico che può avere 3 diversi livelli di potenza e 3 batterie dalla differente capacità, partendo dai 148 CV e 220 Nm di coppia con un pacco batterie da 55 kWh della 50 iV, fino ai 204 CV e 310 Nm alimentati da una batteria da 82 kWh della 80 iV, l’autonomia può arrivare al traguardo dichiarato dei 510 km. Per chi non rinuncia alla trazione integrale, la Skoda fornisce l’apporto di un altro motore elettrico all’anteriore per la 80 4×4 iV e la vRS 4×4 iV che, a dispetto della stessa autonomia pari a 460 km, fornita dal medesimo accumulatore da 82 kWh, hanno potenze differenti. Infatti, la prima eroga 265 CV e 425 Nm, mentre la seconda arriva a 306 CV e 460 Nm.

Abitabilità per 5 persone e pompa di calore in opzione

L’abitacolo, che offre ospitalità a 5 persone, appare essenziale, con pochi fronzoli, ma presenta un certo stile, e sfoggia una strumentazione di 5,3 pollici anche se il vero centro operativo è lo schermo del sistema multimediale da 13 pollici. Inoltre, per non consumare anzitempo la carica della batteria si può propendere per una pompa di calore opzionale.

Si ricarica in 38 minuti dalle colonnine a corrente continua da 125 kW

I tempi di ricarica del pacco batterie da 82 kWh della 80 iV e delle varianti 4×4 possono essere molto rapidi in presenza di una colonnina a corrente continua da 125 kW, perché in questo caso bastano solamente 38 minuti per avere un pieno di energia che va dal 5 all’80% della capacità della batteria. Mentre, per tutte, con una wallbox da 11 kW sono necessarie dalle 6 alle 8 ore per completare la ricarica totalmente.

