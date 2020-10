Opel Corsa Ultimate, svelata la nuova versione top di gamma della citycar tedesca

La citycar della Casa del Fulmine viene declinata in un nuovo allestimento top di gamma che porta in dote tanta tecnologia e finiture lussuose.

La Casa del Fulmine ha appena svelato immagini e caratteristiche della nuova Opel Corsa Ultimate, inedito allestimento top di gamma che arricchisce la citycar tedesca con una dotazione di serie da vettura di categoria superiore.

Firma luminosa IntelliLux LED

La nuova Corsa Ultimate si distingue per i cerchi in lega da 17 pollici bicolore e porta in dote i proiettori IntelliLux LED, sofisticato dispositivo di illuminazione della strada che fa per la prima volta il proprio debutto su una vettura di segmento “B” targata Opel. Questo speciale sistema di illuminazione “intelligente” permette ai fari di passare in maniera automatica alla modalità abbagliante appena la vettura esce dalle strade urbane, inoltre i LED dei proiettori adattano il fascio luminoso alla situazione del traffico e dell’ambiente circostante. In questo modo si evitano pericolosi abbagliamenti agli altri veicoli che procedono in senso opposto o si trovano davanti alla vettura e nello stesso tempo viene garantita una luminosità ottimale della strada.

Connettività al Top

Tra le altre novità tecnologiche spicca la presenza dell’infotainment Multimedia Navi Pro dotato dei servizi OpelConnect, inoltre tramite il display “touch” da 10 pollici permette di controllare la navigazione satellitare, la connettività per smartphone, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, l’impianto audio e tante altre funzioni. Completa la dotazione tecnologica il sistema di climatizzazione automatica.

Finiture “premium”

Un ulteriore tocco “premium” arriva dai raffinati rivestimenti interni in Alcantara, mentre i sedili anteriori sono riscaldabili (anche il volante) e regolabili in sei posizioni, inoltre quello del guidatore vanta la funzione massaggio.

Prezzi

La Nuova Opel Corsa Ultimate può essere già ordinata presso gli show room della Casa del Fulmine ad un prezzo di listino che parte da 23.870 euro.

Opel Corsa Ultimate: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +6