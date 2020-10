Peugeot 2008 gamma 2021, allestimenti e prezzi

Tre allestimenti con pacchetti specifici in luogo di cinque per agevolare la clientela e rendere più snella la produzione

Anche la gamma della nuova 2008 viene ottimizzata, e così, come è accaduto per altri modelli Peugeot, vale a dire la 308 e le nuove 3008 e 5008, anche il B-SUV del Leone viene proposto in tre diversi allestimenti con altrettanti pack, che prendono il posto dei precedenti cinque integrabili da singoli pacchetti opzionali.

Prezzi a partire da 21.850 euro

Parlando di listino, la nuova gamma 2008 è già ordinabile con prezzi che partono dai 21.850 euro della 2008 Active PureTech turbo benzina da 100 CV.

Più semplicità per favorire la scelta della clientela

Questa scelta riflette la necessità di offrire delle proposte tali da rendere più agevole la fase d’acquisto da parte della clientela, che adesso deve riflettere solamente tra tre diversi allestimenti, ciascuno integrabile da uno specifico pack che include le opzioni oggi maggiormente richieste e non più tra cinque.

Gli allestimenti sono Active, Allure o GT

Per maggiore chiarezza citiamo i nuovi allestimenti della 2008: Active, Allure o GT, per ognuno di loro ci sono dei pacchetti dedicati con degli accessori graditi ai clienti italiani nella prima fase di commercializzazione. Tutto questo consente anche di agevolare la produzione in fabbrica, di migliorare la rotazione degli stock, e quindi di abbreviare i tempi di consegna. Ma non è tutto, perché gli specifici pack in opzione consentiranno alle vetture di ottenere un maggiore valore residuo, in quanto le versioni pack saranno considerate delle vere e proprie versioni e non un pacchetto opzionale.

