Brabus Rocket 900 “One of Ten”: tuning da 900 CV

Il tuner di Bottrop ha trasformato la sportiva Mercedes-AMG in una hypercar che non teme confronti.

Anche la poderosa Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ Coupé4 non poteva che finire tra le sapienti mani di Brabus, celebre elaboratore tedesco specializzato nella preparazione dei modelli della Casa della Stella a tre punte. Per la sua ultima straripante creazione, il tuner Bottrop è partito quindi dall’ottima base della già potente coupé-quattro porte tedesca trasformandola in un bolide da 900 CV battezzato per l’occasione Brabus Rocket 900 “One of Ten”.

Potenza e prestazioni estreme

Prodotta in soli 10 esemplari, la Rocket 900 “One of Ten” è frutto della massima esperienza di Brabus, capace di estrapolare le massime prestazioni V8 biturbo targato Mercedes-AMG. L’unità V8 è stata portata a 4.5 litri sono stati installati due turbocompressori maggiorati con pressione di 1,4 bar. Grazie a queste modifiche, potenza e coppia massima hanno raggiunto rispettivamente 900 CV e 1.250 Nm di coppia, con quest’ultima limitata però elettronicamente a quota 1.050 Nm. Le prestazioni dichiarate sono a dir poco impressionanti: lo scatto da 0 a 100 km/h a viene bruciato in soli 2,8 secondi, i 200 km/h vengono raggiunti da fermo in appena 9,7 secondi, mentre la velocità di punta raggiunge i 330 km/h, tutto tenendo conto di un peso di ben 2.120 kg.

Kit aerodinamico in carbonio e kevlar

Il bolide tedesco non è stato soltanto potenziato all’inverosimile, ma ha guadagnato anche un sofisticato kit estetico-aerodinamico realizzato in fibra di carbonio e kevlar. Tra le modifiche estetiche spiccano i profili in Kevlar che hanno permesso di allargare la carreggiata posteriore di 7,8 cm. Davanti è stato un nuovo fascione paraurti con splitter pronunciato, mentre al posteriore spicca una nuova ala aerodinamica e un diffusore decisamente pronunciato. Per riguarda l’assetto si è optato per il sistema di sospensioni pneumatiche Brabus Airmatic Sport che permettono di abbassare l’assetto di 2,5 cm, mentre gli pneumatici e Pirelli P Zero (295/30 ZR21 e 335/25 ZR22) avvolgono cerchi Monoblock Z Platinum Edition da 21 pollici all’anteriore e da 22 al posteriore.

Abitacolo “racing”

Anche all’interno dell’abitacolo è stata adottata la massima personalizzazione, a partire dai nuovi sedili ad alto contenimento rivestiti in pelle e Alcantara nera con cuciture in contrasto di colore grigio. Non mancano inoltre gli inserti in fibra di carbonio lucida per la plancia, il battitacco con la scritta retroilluminata Brabus e il volante sportivo personalizzato.

Prezzo da capogiro

Ovviamente una vettura così estrema ed esclusiva non poteva vantare un listino a portata di molti, infatti la Brabus Rocket 900 “One of Ten” verrà proposta all’esorbitante prezzo di 435.800 euro tasse escluse, quindi aggiungendo l’IVA italiana si raggiungerà quota 531.676 euro.

