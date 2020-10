Lucid Air, ecco il prezzo dell’auto elettrica da 800 km di autonomia

I prezzi della nuova berlina sportiva a zero emissioni partiranno negli USA da 69.900 dollari.

Ad un mese dal debutto ufficiale della Lucid Air è stato diramato il listino ufficiale per il mercato americano relativo alla berlina 100% elettrica ad alte prestazioni targata Lucid Motors. La nuova concorrente della Model S verrà offerta a partire da 69.900 dollari (comprensivi degli incentivi federali da 7.300 dollari), relativi alla versione d’accesso (Air). Salendo di gradino troviamo la Air Touring a 87.500 dollari, mentre al top di gamma si posiziona la variante Air Grand Touring che raggiunge i 131.500 dollari. In realtà la gamma dell’elettrica californiana comprende anche un’altra versione chiamata Air Dream Edition in grado di sviluppare ben 1080 cavalli e proposta in serie limitata a 161.500 dollari.

L’arrivo sul mercato in primavera

Il debutto commerciale della Air è stato fissato per la prossima primavera e la prima versione ad essere lanciata sul mercato sarà la variante al vertice della gamma, seguita dalla Gran Touring che debutterà il prossimo giugno, mentre l’entry-level arriverà all’inizio del 2022.

Ricariche gratis per 3 anni

Per tutte le versioni sarà proposta la ricarica gratis per i primi tre anni sfruttando i servizi di ricarica del provider Electrify America. L’offerta sarà valida per tutti i clienti che ordineranno la Lucid Air entro il 31 dicembre 2021, versando un acconto di 300 dollari per la Air, di 7.500 per la Dream Edition e di 1.000 euro per le altre varianti della gamma.

Prestazioni ed autonomia record

La vettura elettrica è disponibile in diversi allestimenti abbinati a batterie con differenti prestazioni e autonomia:

Lucid Air versione base

La versione “base” della Air sfrutta un powertrain 100% elettrico da 480 cavalli e vanta un’autonomia d’esercizio con una carica di energia di oltre 650 km. Nell’offerta troveremo anche una versione con doppio motore e trazione integrale, anche se i dati tecnici di questo modello non sono stati ancora comunicati

Particolarmente ricca e tecnologica la dotazione di serie che comprende tra le altre cose un display curvo da 34 pollici e un pacchetto di sistemi ADAS battezzato Dreamdrive che sfrutta ben 32 sensori di bordo in grado di garantire il funzionamento della guida assistita di livello 3. Secondo i dati dichiarati dalla Casa, con soli 20 minuti di ricarica elettrica si possono percorrere ben 480 km.

Lucid Air Touring

L’allestimento Air Touring vanta una vasta offerta di personalizzazioni interne e offre l’opzione del tetto in cristallo. Dal punto di vista meccanico segnaliamo la presenza di due motori – uno per asse – che garantiscono la trazione integrale, mentre potenza e autonomia sono rispettivamente pari a 620 CV e 650 km. Le prestazioni dichiarate parlano di uno scatto da 0 a 60 miglia orario (96 km/h) effettuato in 3,2 secondi, mentre la velocità di punta è di 250 km/h.

Lucid Air Grand Touring

La Air Grand Touring sfodera 800 CV e 830 km di autonomia, con scatto da 0 a 60 miglia orarie (equiparabile allo 0-100 km/h) e velocità massima rispettivamente pari a 3 secondi e 270 km/h.

Lucid Air Dream Edition

Infine la Dream Edition da 1.080 cavalli brucia lo scatto lo 0-60 miglia in soli 2,5 secondi, mentre la velocità massima rimane sempre di 270 km/h. L’autonomia varia da 748 a 809 chilometri a seconda dei cerchi scelti (21 o 19 pollici).

