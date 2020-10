Peugeot e-Expert Combi: debutta in Italia il nuovo modello a zero emissioni

Il nuovo e-Expert Combi dedicato al trasporto persone offre fino a 300 km di autonomia a zero emissioni ed è proposto a partire da 45.600 euro.

La Casa del Leone ha dato il via agli ordini in Italia per il nuovo Peugeot e-Expert Combi, “versione autovettura” derivato dal veicolo commerciale 100% elettrico e-Expert. I prezzi di listino del nuovo e-Expert Combi partono da 45.600 euro.

Tre differenti lunghezze

Il nuovo Peugeot e-Expert Combi risulta disponibile in tre differenti lunghezze (Compact, Standard e Long) e con due tipi di batterie agli ioni di litio (50 o 75 kWh), ma al momento del lancio risultano disponibili esclusivamente le varianti Standard (4,96 metri) o Long (5,31 metri), abbinate alla batteria da 50 kWh. Lo spazio messo a disposizione da questo veicolo elettrico è il medesimo offerto dalla versione Combi con motore termico, questo perché le batterie sono state istallate sotto il pianale per non pesare negativamente sulla capacità di carico e sull’abitabilità interna del veicolo. L’e-Expert Combi punta inoltre a garantire un elevato comfort di marcia grazie all’uso di sospensioni dotate di ammortizzatori e molle sviluppate in maniera specifica per offrire le migliori performance sia a pieno carico che a vuoto.

Fino a 300 km di autonomia

Il van della Casa del Leone è spinto da un motore elettrico in grado di erogare 136 CV (100kW) e 260 Nm di coppia massima. L’unità a zero emissioni alimentata dal pacco di batterie più piccolo (50 kWh) capace di garantire un’autonomia d’esercizio di circa 230 km con una sola carica di energia (ciclo WLTP). Se si opta per la batteria da 75 kWh l’autonomia sale fino a quota 300 km. Secondo i dati dichiarati dal costruttore, l’e-Expert Combi raggiunge una velocità massima di 130 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 13,1 secondi. Durante la guida è possibile scegliere tra 3 differenti settaggi che permettono di privilegiare l’autonomia o le prestazioni.

