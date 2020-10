Peugeot 3008 e 5008 2021: le novità dei rinnovati SUV del Leone

I due SUV della Casa del Leone si rinnovano nell’estetica e nei contenuti seguendo un successo ormai consolidato.

La Casa del Leone punta a consolidare l’ottimo successo commerciale ottenuto con i SUV Peugeot 3008 e 5008, aggiornando i due modelli con un interessante restyling che ha riguardato sia l’estetica che i contenuti tecnici e tecnologici di entrambe le vetture. Le nuove Peugeot 3008 e 5008 sbarcheranno negli showroom italiani all’inizio del prossimo anno.

Affinamento estetico

Lo stile dei due SUV del costruttore francese è stato oggetto di un affinamento estetico che non ha stravolto le apprezzate forme dei due modello. In particolare, la 3008 ha ricevuto una griglia anteriore modificata, dei proiettori rivisti dotati di tecnologia LED e l’adozione di prese d’aria più accattivanti.

Abitacolo hi tech

All’interno dell’abitacolo dei due SUV troviamo interessanti novità tecnologiche che riguardano l’ormai noto i-Cockpit che porta in dote il nuovo display da 10 pollici (opzionale). Per le versioni ibride della 3008 non mancano inoltre le nuove modalità di guida (100% Elettrica, Ibrida, Sport e 4WD) che vanno ad aggiungersi ai settaggi Normal, Eco e Sport disponibili del sistema Drive Mode.

Dotazione ADAS

Un salto in avanti è stato fatto anche nel campo della sicurezza, in particolare nella dotazione di sistemi di assistenza alla guida (ADAS) che sono stati aggiornati per offrire un livello di guida semi-autonoma ancora più avanzato. La dotazione ora prevede infatti i seguenti dispositivi: Lane Position Assist, Cruise control adattivo e Night Vision.

Due varianti ibride plug-in per la 3008

La Peugeot 3008 è l’unico SUV del suo segmento a poter vantare ben due differenti versioni ibride plug-in, in grado di accontentare le esigenze più svariate della clientela. La 3008 è infatti disponibile nelle varianti Hybrid 225 e-EAT8 e la Hybrid4 300 e-EAT8, rispettivamente da 225 e 300 CV, in grado di viaggiare anche a zero emissioni per oltre 55 km con una carica di energia. In futuro ci aspettiamo anche una versione elettrificata della sorella maggiore 5008, anche se per il momento non sono state fatte comunicazioni ufficiali. Il resto delle motorizzazioni che compongono la gamma dei due SUV d’oltre alpe sono i propulsori benzina PureTech e diesel BlueHDi, appositamente ottimizzati per offrire maggiore efficienza e rispondere all’omologazione anti inquinamento Euro 6.

Prezzi

Le nuove Peugeot 3008 e 5008 possono essere già ordinate sul mercato italiano, mentre le prime consegne partiranno all’inizio del prossimo anno. I prezzi di listino partono da 29.000 per la 3008 e da 31.750 euro per la più grande 5008.

