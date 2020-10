Nissan Qashqai N-TEC START: dotazione e prezzo

Look curato, dotazione ricca, e 3 motorizzazioni disponibili per il bestseller di Casa Nissan.

Il mercato pone sulla strada della Nissan Qashqai sempre nuove antagoniste, ma il SUV di segmento C della Casa giapponese si adegua per rimanere sempre un punto di riferimento nella categoria. Così, ecco che arriva la variante N-TEC START pensata e realizzata solo per il mercato italiano.

Look da dura, tre motori e prezzo da 26.970 euro

Esteticamente ha tutte le carte in regola per soddisfare la clientela che è alla ricerca di stile. Infatti, spiccano nel corpo vettura gli elementi di colore nero come le calotte degli specchietti retrovisori, le barre longitudinali del tetto e i cerchi Wind da 19 pollici, dettagli che denotano carattere. Sotto pelle sono 3 le motorizzazioni disponibili: si tratta del diesel da 115 CV, che può avere sia il cambio manuale a 6 rapporti che la trasmissione automatica a doppia frizione; e dei benzina da 140 e 160 CV, rispettivamente, con cambio manuale ed automatico. Il prezzo parte da 26.970 euro e l’arrivo in concessionaria è previsto per metà ottobre.

Tanti contenuti nella dotazione di serie

La lista degli accessori di serie è piuttosto lunga ed annovera il Display Audio da 7 pollici con radio DAB, Vivavoce Bluetooth, ingresso USB e comandi al volante, il sistema di infotainment compatibile con Apple CarPlay ed Android Auto, con tanto di riconoscimento vocale, e non mancano ADAS. Tra questi infatti spiccano i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, il sistema di frenata intelligente con riconoscimento dei pedoni, il controllo automatico dei fari abbaglianti, il sistema di rilevamento della segnaletica stradale, e l’avviso del cambio di corsia involontario.

