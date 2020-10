VinFast President, svelato il super-SUV disegnato da Pininfarina

Il nuovo SUV vietnamita da 300 km/h sarà realizzato in soli 500 esemplari venduti ad un prezzo di quasi 168.000 euro.

L’affollato segmento dei SUV sportivi si prepara ad accogliere una novità di fote impatto e che farà molto discutere: stiamo parlando dell’ultima creazione del giovane costruttore Vietnamita VinFast rappresentata dal SUV ad alte prestazioni battezzato “President”.

Sfiora i 300 km/h

VinFast President si presenta infatti come uno dei SUV più prestazionali al mondo, grazie ad un poderoso propulsore V8 6.2 litri da 420 CV e 624 Nm che permetterà alla vettura – secondo i dati dichiarati dal Costruttore – di sfiorare il muro dei 300 km/h di velocità massima, mentre per scattare da 0 a 100 km/h serviranno 6,8 secondi. La vettura sfrutta una trazione integrale di tipo permanente, mentre potenza e coppia vengono gestiti da un cambio automatico a 8 rapporti.

Disegnata da Pininfarina

La giovane factory asiatica, nata appena due anni fa, si è affidata alle esperte mani di Pininfarina che ha realizzato un design di forte impatto scenico per questo modello dalle grandi ambizioni. La factory italiana di design continua quindi la sua collaborazione con la Casa vietnamita, dopo essersi occupata dello stile della berlina LUX A2.0 e del SUV LUX SA2.0. Il look del nuovo SUV si presenta moderno e tratti molto aggressivo, inoltre viene ripreso il family feeling del costruttore, rappresentato dal grande logo a “V” cromato che domina il frontale della vettura. I proiettori allungati sono dotati di tecnologia LED, inoltre l’effetto scenico vien completato dallo spoiler posteriori e dai due scarichi sportivi sdoppiati.

Lusso e tecnologia

L’abitacolo è particolarmente lussuoso e tecnologico, non mancano rivestimenti in pelle con cuciture in contrasto per sedili (riscaldabili e massaggianti), pannelli porte e plancia, quest’ultima risulta inoltre impreziosita da inserti in radica. La console centrale è dominata da un grande display da 12,3 pollici dedicato al sistema di infotainment, mentre la strumentazione sfrutta uno schermo da 7 pollici dedicato alle informazioni sulla guida. Non manca infine un impianto audio ad altissima qualità che può contare su ben 13 diffusori.

Solo per pochi

La VinFast President sarà realizzata in una tiratura limitata di sole 500 unità e verrà distribuita in Vietnam ad un prezzo di circa 168mila euro (secondo il cambio attuale), anche se i primi esemplari verranno venduti ad un prezzo lancio di circa 139.000 euro.