Audi Q5 2.0 Mhev: mild hybrid con prezzi da 50.800 euro

Si tratta di nuove unità 2 litri, turbodiesel e benzina, con il sistema ibrido leggero a 12V per una gamma sempre più elettrificata.

L’Audi Q5 amplia la sua gamma con due nuove motorizzazioni ibride leggere che rispondono alle attuali esigenze del mercato ed alla richiesta di una clientela che guarda al mondo dell’ibrido ma è ancora incerta sul passaggio all’elettrico puro. Si tratta del diesel 2.0 TDI e del benzina 2.0 TFSI che ricevono l’ibridazione ed hanno un listino di partenza, rispettivamente, di 50.800 euro e di 59.000 euro.

Ibrido anche diesel in arrivo a novembre

Identificate con la sigla 35TDI e 40TFSI, queste nuove unità che saranno disponibili negli showroom dei Quattro Anelli da novembre, presentano il cambio automatico a 7 rapporti, e la variante a benzina anche la trazione integrale. Bassi i consumi, con percorrenze dichiarate tra i 5,6 e 6,2l/100 km per il nuovo turbodiesel e tra gli 8,4 e 9,2/100 km per il turbo benzina; a livello di emissioni si attestano, rispettivamente, in un range compreso tra i 146 e 162 g/km di Co2 nel ciclo WLTP per il primo e tra i 190 e 209 g/km di Co2 per il secondo.

Forti del sistema mild hybrid a 12V, che gli consente di rispettare le stringenti normative Euro 6D, i motori in questione rendono briosa l’Audi Q5: nello specifico, la 35TDI Mhev scatta da 0 a 100 km/h in 9 secondi e tocca i 213 km/h; mentre la 40 TFSI Mhev di brucia lo scatto fino a 100 km/h con partenza da fermo in appena 6,1 secondi ed arriva ad una punta velocistica di 240 km/h.

Arrivano anche gli accessori Audi exclusive

In occasione del lancio di queste motorizzazioni l’Audi consente ai futuri proprietari del SUV Q5 di attingere alla lista di accessori presenti nel catalogo Audi exclusive. Così, con tutte le unità, il SUV dei Quattro Anelli potrà essere scelto in ben 50 tinte speciali, mentre per l’interno ci si potrà sbizzarrire spaziando tra i rivestimenti in pelle Nappa, e gli inserti in carbonio, per conferire all’abitacolo un tocco sportivo e sofisticato, o in radica di noce o di quercia, per renderlo più esclusivo. Non mancano poi dei tappetini dedicati, ma la vera chicca è il pacchetto Audi exclusive edition Cognac dove il nero mette in risalto la pelle Nappa degli interni.

