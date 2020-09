Mazda 100th Anniversary: i prezzi della gamma per il Centenario

Una intera gamma dedicata alla celebrazione del centenario del costruttore: le versioni Mazda 100th Anniversary sono ora disponibili per l’ordinazione sul mercato italiano.

Un allestimento speciale per celebrare i suoi 100 anni di attività. Mazda lancia anche in Italia la versione speciale 100th Anniversary, che ora è disponibile anche in Italia su tutti i modelli della gamma.

L’allestimento 100th Anniversary

Le versioni Mazda 100th Anniversary sono ispirate al glorioso passato del marchio ed in particolare alla R360 Coupé, la prima vettura prodotta in serie dal costruttore giapponese. La livrea esterna si distingue per la colorazione bianca micalizzata Snowflake White Pearl, mentre gli interni sono rivestiti con pelle nella tonalità Burgundy Red. Su due modelli questa colorazione bordeaux viene utilizzata anche per la carrozzeria: la MX-5 Soft Top ha la capote in tessuto in Burgundy Red, mentre la MX-30 utilizza una combinazione di Burgundy Red per il tetto e Ceramic Metallic per il resto della carrozzeria.

Sono inoltre presenti altri dettagli che rendono uniche le vetture con questo allestimento:

Moquette pavimento di colore rosso e tappetini speciali Burgundy Red con logo 100 th Anniversary;

Anniversary; Logo 100 th Anniversary in rilievo sui poggiatesta;

Anniversary in rilievo sui poggiatesta; Smart key con logo in rilievo 100 th Anniversary;

Anniversary; Cerchi in lega con coprimozzo 100 th Anniversary;

Anniversary; Badge sulla carrozzeria con logo 100thAnniversary;

I proprietari delle versioni per il centenario, inoltre, riceveranno un modellino in scala 1:43 della Mazda 360 Coupé ed un libro fotografico dedicato alla storia del costruttore.

Mazda 100th Anniversary: i prezzi

Ecco in dettaglio i prezzi per ogni modello della gamma:

Mazda2: prezzo da 24.350 euro con motore Skyactiv-G da 90 CV e tecnologia Mazda M Hybrid;

prezzo da 24.350 euro con motore Skyactiv-G da 90 CV e tecnologia Mazda M Hybrid; CX-3: prezzo da 29.900 euro;

prezzo da 29.900 euro; Mazda MX-30: prezzo da 41.800 euro;

prezzo da 41.800 euro; MX-5 Soft Top 5L da 132 CV 6MT: prezzo di 33.700 euro;

5L da 132 CV 6MT: prezzo di 33.700 euro; MX-5 RF 0L 184 CV 6MT: prezzo di 38.200 euro;

0L 184 CV 6MT: prezzo di 38.200 euro; Mazda6 (solo Wagon con motore benzina 2.5L da 194 CV e cambio automatico): prezzo entro fine anno;

(solo Wagon con motore benzina 2.5L da 194 CV e cambio automatico): prezzo entro fine anno; CX-5 (2.0L benzina da 165 CV e diesel 2.2L da 184 CV associati alla trazione integrale i-Activ AWD e cambio automatico): prezzo entro fine anno;

(2.0L benzina da 165 CV e diesel 2.2L da 184 CV associati alla trazione integrale i-Activ AWD e cambio automatico): prezzo entro fine anno; Mazda3 e CX-30 (entrambe con motore ibrido Skyactiv-X, trazione anteriore 2WD e cambio manuale 6MT) : prezzo entro fine anno.

Inoltre, fino al 31 dicembre 2020, i clienti che acquisteranno una versione 100th Anniversary, potranno usufruire di uno sconto del 30% sugli accessori originali Mazda, scaricando dal sito ufficiale un voucher da presentare al proprio concessionario Mazda.

Mazda 100th Anniversary: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +17