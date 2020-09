DS7 Crossback E-Tense Louvre: prezzi da 60.700 euro

In Italia sarà disponibile in 150 esemplari che arriveranno dal mese di novembre ed avranno una dotazione particolarmente ricca.

La DS7 Crossback E-Tense, variante ibrida “con la spina” del SUV premium francese, debutta nella variante a due ruote motrici da 225 CV a trazione anteriore con la serie speciale Louvre che si distingue per una dotazione particolarmente ricca e che in Italia arriverà in soli 150 esemplari.

Da novembre a partire da 60.700 euro

Arriverà in concessionaria a novembre ed avrà un prezzo di 60.700 euro, mentre la variante da 300 CV con la trazione integrale sarà venduta a 64.700 euro. Più avanti arriverà in listino anche la variante “convenzionale” senza i gradi della versione speciale e sarà proposta da 48.700 euro.

58 km di autonomia in elettrico e tanti ADAS

A livello di consumi ed emissioni, la DS7 Crossback E-Tense Louvre dichiara una richiesta di 1,7 litri di benzina per percorrere 100 km a cui corrispondono emissioni di Co2 nell’ordine di 36-38 g/km. A livello di autonomia in modalità elettrica il dato dichiarato è di 58 km: non male per l’utilizzo dell’auto in città. Davvero nutrita la lista degli ADAS che annoverano sistemi come il Night Vision, ed il parcheggio automatico.

Dettagli specifici e un’app dedicata

Riconoscere la serie speciale Louvre è semplice, basta individuare i badge che la identificano e che raffigurano la piramide del Louvre nel logo DS. Poi ci sono i nuovi i cerchi da 20 pollici, ed anche le calotte dei retrovisori specifici. A livello di colorazioni troviamo le tonalità Blu Zaffiro, Nero Perla, e Grigio Cristallo, mentre gli interni presentano rivestimenti in pelle Nappa, piramidi stilizzate e sistemate in punti strategici ad impreziosire il tutto e, come ulteriore chicca, il sistema multimediale arricchito da un’app realizzata in partnership con il museo francese con cui ascoltare podcast da 4 minuti per conoscere meglio le 182 opere presenti nel Louvre.

