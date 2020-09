Opel Mokka: le motorizzazioni disponibili benzina, diesel e elettrico

Motori a benzina, diesel, o elettrico per il nuovo SUV del Fulmine che debutta nell’affollato segmento B a ruote alte.

Compatta e spaziosa, con un passo allungato di 2 mm nonostante una lunghezza inferiore di 12,5 cm, la nuova Mokka rappresenta il futuro di Opel grazie ad una linea decisamente innovativa che nasconde una meccanica aggiornata con motorizzazioni capaci di soddisfare qualsiasi esigenza della clientela.

Benzina con cambio manuale o automatico

Le unità 1.2 a benzina abbinano ad una potenza adeguata, rispettivamente di 100 CV e 130 CV, una coppia massima di 205 Nm e di 230 Nm che arriva alle ruote per il 95% del valore complessivo tra i 1.500 ed i 3.750 giri. Numeri che garantiscono performance adeguate, come uno spunto da 0 a 100 km/h coperto in 9,2 secondi (11 secondi per la 1.2 da 100 CV) ed una velocità massima di 202 km/h (182 km/h per la 1.2 da 100 CV). Inoltre, il 1.2 da 130 CV con cambio manuale vanta un consumo combinato dichiarato di 4,5-4,8 l/100 km, a cui corrispondono 103-111 g/km di Co2 emessa. A livello di trasmissione, per entrambi i motori troviamo il cambio manuale a 6 marce, con quello più potente che può essere scelto anche con l’automatico ad 8 rapporti.

Diesel per fare tanti chilometri ma a basse emissioni

La motorizzazione diesel invece è un 1.5 dotato di cambio manuale a 6 marce che eroga 110 CV e 250 Nm di coppia massima, e vanta un consumo dichiarato di 3,8 l/100 km nel ciclo combinato con emissioni di Co2 di 100 g/km. Valori ottenuti tramite l’utilizzo di un catalizzatore di ossidazione passivo/assorbitore degli Nox (il famigerato ossido d’azoto), un catalizzatore SCR, il filtro antiparticolato e l’iniettore AdBlue.

Cuore elettrico per viaggiare ad impatto zero

Ovviamente, per chi ama viaggiare ad impatto zero c’è anche la Mokka-e da 100 kW di potenza e 260 Nm di coppia, che sfoggia una batteria da 50 kWh e presenta un’autonomia nel ciclo WLTP di 322 km. Inoltre, per offrire la massima tranquillità nell’utilizzo quotidiano, la garanzia sulla batteria è di 8 anni o 160.000 km.

