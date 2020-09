Abarth: ecco le versioni limitate 595 Scorpioneoro e 595 Monster Energy Yamaha

Abarth presenta due nuove serie speciali a tiratura limitata da 165 CV già ordinabili presso gli showroom FCA.

Abarth allarga ulteriormente l’offerta del modello 595 con il lancio di due versioni speciali a tiratura limitata battezzate rispettivamente 595 Scorpioneoro e 595 Monster Energy Yamaha. Le due inedite versioni puntano a soddisfare i gusti di due tipi differenti di clientela, ovvero quella che punta su uno stile originale e “modaiolo” e quella più sportiva. Entrambe le versioni – prodotte in soli 2.000 esemplari – verranno presentate ufficialmente il prossimo 18 settembre, ma in realtà possono essere già ordinate presso gli showroom del Gruppo FCA.

Abarth 595 Scorpioneoro

Omaggio all’indimenticabile Abarth A112 “Gold Ring” del 1979, conosciuta anche con il nome di Abarth A112 “Targa Oro”, la 595 Scorpioneoro sfoggia una livrea esterna nera impreziosita da dettagli in color oro e speciali cerchi in lega da 17 pollici della medesima tinta. Chi preferisce altri accostamenti cromatici può richiedere le colorazioni esterne Blu Podio, Bianco Gara e Grigio Record da abbinare eventualmente al tetto a scacchi nero opaco. All’interno dell’abitacolo spiccano i sedili sportivi “Scorpionflage” rivestiti in pelle nera e con i poggiatesta che sfoggiano la scritta ricamata “Scorpioneoro” e la bandiera italiana.

Abarth 595 Monster Energy Yamaha

La Abarth 595 Monster Energy Yamaha strizza invece l’occhio al team di Moto GP della Yamaha con cui la Casa dello scorpione stringe una partnership dall’ormai lontano 2015. La sua sportivissima colorazione bicolore blu e nero si rifà infatti a quella della YZR-M1 Monster Energy Yamaha MotoGP 2020. Ricordiamo che chi desidera una colorazione esterne più sobria potrà ordinare la vettura in tinta “total black”.

All’esterno spicca la scritta “Monster Energy Yamaha MotoGP”, mentre sul cofano fa bella mostra di sé, il logo del famoso energy drink Monster Energy rappresentato da un artiglio fluorescente. Per quanto riguarda gli interni, anche sulla 595 Monster Energy Yamaha troviamo i sedili ad alto contenimento, in questo caso rifiniti con dettagli di colore blu, mentre dal punto di vista tecnologico non manca il sistema Abarth Telemetry che gestisce i dati telemetrici raccolti in pista.

Meccanica

Sotto il cofano di entrambe le versioni batte il compatto e potente propulsore a benzina 1.4 litri T-jet omologato Euro6D TEMP, in grado di sviluppare 165 CV e capace di far scattare la vettura da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi. Per quanto riguarda il tipo di trasmissione, risultano disponibili un cambio manuale a sei marce di serie e un automatico robotizzato con palette al volante (optional).

