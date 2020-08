Audi S3 Sportback e S3 Sedan 2020, al via gli ordini

Sotto il cofano delle nuove sportive compatte della Casa dei quattro anelli batte un potente propulsore 2.0 TFSI da 310 CV e 400 Nm di coppia.

La Casa dei Quattro anelli ha dato ufficialmente il via agli ordini delle nuove sportive compatte Audi S3 Sportback e S3 Sedan, entrambe equipaggiate da un propulsore da ben 310 CV.

Look aggressivo

La nuova Audi S3 – sia in versione due volumi (Sportback) che berlina (Sedan) – sfoggia un look decisamente aggressivo e accattivante enfatizzato dalla presenza della nuova griglia a nido d’ape della mascherina anteriore single frame esagonale, con quest’ultima lambita dalle grandi prese d’aria dalla forma squadrata. Non mancano inoltre delle feritoie tra la calandra e il cofano anteriore che richiamano l’iconica Audi Sport dell’84.

I proiettori anteriori vantano l’uso della tecnologia Matrix LED, mentre i fari posteriori sono a LED. Le calotte degli specchietti laterali sono disponibili in tinta con la carrozzeria, nella finitura total black e in carbonio (optional). La nuova S3 monta di serie cerchi in lega da 18 pollici, mentre quelli da 19 sono disponibili a richiesta. La vista posteriore risulta caratterizzata dalla presenza di un estrattore specifico che ingloba i quattro terminali di scarico cromati dalla forma ovale, inoltre sul lunotto è ospitato uno spoiler che risulta disponibile anche in fibra di carbonio.

Abitacolo hi-tech

La sportività degli esterni viene ripresa anche all’interno dell’abitacolo dove troviamo il volante specifico con comandi sulle razze e il fondo tagliato, abbinato al nuovo selettore del cambio S tronic a forma di joystick e dotato di tecnologia shift-by-wire. La plancia può essere personalizzata con inserti in alluminio o in fibra di carbonio (optional). La strumentazione da 12,3 pollici è 100% digitale (Audi Virtual Cockpit), mentre al centro della plancia spicca il display touch da 10,1 pollici che permette di gestire numerose funzioni tra cui quelle dedicate alla connettività e all’assistente virtuale del sistema MMi che può essere controllato tramite i comandi vocali e attivato con la frase “hey Audi”. Come optional segnaliamo l‘head-up display a colori e la chiave Audi connect che consente di sbloccare-bloccare la vettura e avviare il propulsore da remoto tramite l’uso di uno smartphone Android.

Ricca di ADAS

Decisamente completa la lista degli ADAS proposta sulla nuova S3, tra cui segnaliamo il pre sense front, l’assistente che permette di evitare gli ostacoli e il mantenimento automatico della corsia (entrambi di serie). Come optional a pagamento troviamo invece l’assistenza al cambio di corsia, l’avviso di uscita e l’adaptive speed assist (cruise control adattivo).

Cuore da 310 CV

La nuova sportiva della Casa tedesca ospita sotto il suo cofano un compatto e potente propulsore 2.0 litri TFSI da 310 CV e 400 Nm di coppia, scaricati sulla trazione integrale quattro tramite l’uso del cambio doppia frizione S tronic a sette rapporti. Le prestazioni dichiarate dal Costruttore parlano di un’accelerazione da 0 a 100 km/h effettuata in soli 4,8 secondi, mentre la velocità massima è stata limitata elettronicamente a 250 km/h. Degna di nota è la nuova frizione elettroidraulica a lamelle gestita da un software, sviluppata in maniera specifica per questo modello ad alte prestazioni.

Grazie a questo sistema la ripartizione della coppia tra gli assi viene integrata nel sistema di gestione della dinamica di marcia Audi drive select. Il dispositivo studia il comportamento della vettura e lo stile di guida con l’obiettivo di ottimizzare la distribuzione della coppia motrice tra avantreno a retrotreno. L’ottimo handling che promette la vettura viene inoltre coadiuvato dall’assetto sportivo S ribassato di 15 mm rispetto alle altre versioni “standard”. Gli incontentabili possono richiedere a pagamento gli ammortizzatori elettroidraulici regolabili.

Prezzi

La nuova S3 viene declinata negli allestimenti standard e sport attitude. I prezzi di listino dell’allestimento standard partono da circa 50mila euro per la versione S3 Sportback e da circa poco 51mila euro per la Sedan. Per le varianti sport attitude, i listini partono rispettivamente da circa 54mila euro e 56mila euro. Le prime consegne sono previste nel corso del mese di settembre.

