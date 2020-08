Citroen SpaceTourer: praticità e comfort a partire da 32.850 euro

Proposto in taglie diverse e con 3 motorizzazioni diesel, offre più soluzioni in base ai differenti allestimenti

Pensata per affrontare grandi distanze nel massimo del comfort, la Citroen SpaceTourer rappresenta un concetto di mobilità che consente condividere con altre persone sia i viaggi nel tempo libero che altre esperienze. Disponibile a partire da 32.850 euro, soddisfa le esigenze delle famiglie e dei professionisti.

Piattaforma EMP2

Basata sulla piattaforma di nuova concezione, la EMP2, la SpaceTourer consente di ospitare a bordo fino a 9 persone sfruttando l’ampia porta laterale scorrevole. Nella variante Feel è proposta in 3 lunghezze ed è disponibile di serie nella configurazione da 8 posti, oppure in opzione da 5 posti. In questo allestimento è destinata alle famiglie numerose e a tutti coloro che amano viaggiare con gli amici. La versione Shine, proposta in 2 lunghezze e disponibile di serie nella configurazione da 8 posti, oppure in opzione da 7 posti, aggiunge di serie gli interni in Pelle Claudia Nera. Quella Business, proposta in 3 lunghezze, disponibile in configurazione da 8 o 9 posti (quest’ultima di serie), è pensata per i professionisti del trasporto di persone (navette degli alberghi o taxi). Infine, la Business Lounge, proposta in 2 lunghezze (M e XL), e disponibile in configurazione da 6 o 7 posti, prevede gli interni rivestiti in Pelle Claudia Nera, e può diventare un vero salotto o un ufficio mobile, per via dei suoi sedili singoli girevoli in seconda fila, e del tavolino scorrevole e pieghevole. Non mancano i vetri posteriori oscurati per garantire una maggiore riservatezza.

Sempre all’avanguardia

Interessante la presenza delle porte laterali scorrevoli apribili senza chiave, una vera esclusiva in questo segmento: è sufficiente passare il piede sotto l’angolo del paraurti posteriore per sbloccare il veicolo ed aprire automaticamente la porta laterale dal lato in cui ci si trova. Pratico il lunotto apribile, che permette di caricare con grande facilità, o di accedere al bagagliaio facilmente in caso di spazio insufficiente per l’apertura del portellone. Ovviamente, il grande abitacolo offre numerosi vani portaoggetti per un totale di 74 litri, ed cassetto superiore davanti al passeggero anteriore che può essere illuminato e refrigerato. Numerosi i finestrini per un interno sempre luminoso grazie anche all’ampio tetto vetrato formato da due parti, oscurabili separatamente, che permette di godere appieno della luce naturale. La plancia si abbina alla posizione di guida rialzata per dominare la strada ed il Touch Pad da 7 pollici consente di gestire le varie funzioni della vettura. L’ambiente interno è stato studiato per permettere di godere di calma e serenità; infatti, per aumentare il comfort, la SpaceTourer beneficia di un trattamento acustico specifico mediante l’impiego di materiali fonoassorbenti a livello della scocca e intorno all’abitacolo, e di vetri stratificati di maggiore spessore.

3 motorizzazioni

Sono 3 i motori della SpaceTourer, tutti Diesel BlueHDi, da 1.499 e 1.997 cm3 di cilindrata, con potenze da 120, 150 e 180 cavalli. Sono abbinati al cambio manuale a 6 rapporti oppure al cambio automatico EAT8, e rispondono alla normativa Euro 6.2. Il 1.5 BlueHDi S&S offre ottime prestazioni e grande efficienza grazie ad un sistema antinquinamento che riduce notevolmente le emissioni di CO2 e, di conseguenza, limita i consumi.

Tanti aiuti alla guida

Non mancano gli ADAS di ultima generazione come l’Head-up disply, gli abbaglianti automatici, il sistema che riporta nella strumentazione i segnali stradali; la visione posteriore dell’auto a 180° in manovra; il GripControl, che adatta l’auto alla situazione dinamica; l’avviso di superamento involontario della linea di carreggiata; il dispositivo di sorveglianza dell’angolo morto; l’avviso di stanchezza del conducente che invita a prendere un caffè dopo 2 ore di guida; il cruise control adattivo; l’avviso di impatto imminente, e la frenata automatica.

