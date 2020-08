Nuova Peugeot 308 2020: prezzi da 22.700 euro

Ordinabile già da ora arriverà sulle nostre strade nel mese di settembre, potrà sfoggiare una nuova livrea e la strumentazione digitale

Come ogni prodotto di successo, anche la Peugeot 308 è stata soggetta agli aggiornamenti del caso per essere sempre competitiva sul mercato, ed ora è ordinabile ad un prezzo di partenza di 22.700 euro chiavi in mano per la versione benzina PureTech turbo 110 S&S in versione hatchback 5 porte e di 23.700 euro per la corrispondente variante SW, che ha un costo di 1000 euro in più. Per vederla su strada bisognerà attendere settembre quando inizieranno le prime consegne.

4 allestimenti, di cui uno per le flotte

Disponibile in tre allestimenti: Active, Allure e GT, ciascuno con uno specifico PACK per incrementarne la dotazione, presenta motori benzina PureTech da 110 e 130 CV e propulsori Diesel BlueHDi da 130 CV; oltre alla trasmissione manuale può essere equipaggiata con il cambio automatico EAT8 ad 8 rapporti. Ma non è tutto, perché le flotte possono beneficiare di una specifica versione Active Business (sia 5 porte che SW), mentre la hatchback avrà ancora la sportivissima GTi by Peugeot Sport da 263 CV.

Nuova colorazione Blu Vertigo e nuova strumentazione digitale

Esteticamente la 308 ha una mise identificabile al primo sguardo che viene esaltata dalla nuova tinta Blu Vertigo tri-strato, disponibile in opzione, mentre all’interno troviamo la strumentazione 100% digitale che enfatizza l’esperienza di guida e migliora la sicurezza.

Tanti ADAS per una maggior sicurezza attiva

Tra gli ADAS sono disponibili l’Adaptive Cruise Control con funzione Stop, il Visiopark con retrocamera a 180° e funzione Park Assist, l’Active Safety Brake ed il Distance Alert, ma anche l’Active Lane Departure Warning (l’avviso di superamento involontario delle linee della corsia con correzione attiva della traiettoria), il Driver Attention Alert, l’High Beam Assist, lo Speed Limit Detection, e l’Active Blind Corner Assist (il sistema attivo di monitoraggio dell’angolo cieco con correzione attiva della traiettoria).

