Audi Q3 e Q3 Sportback 2021: allestimenti e prezzi

La gamma compact-SUV di Ingolstadt, forte di un ottimo riscontro di vendite, presenta un ampio ventaglio di novità: ecco tutti i dettagli.

Il SUV di fascia media dei “Quattro Anelli” si aggiorna. È Audi Q3, bestseller della lineup di Ingolstadt (sebbene sui risultati di vendita, al pari di tutte le altre Case costruttrici, le drammatiche settimane di lockdown abbiano inciso in maniera profonda, le 5.150 nuove immatricolazioni registrate nei primi sei mesi ne confermano il gradimento da parte dei clienti interessati al segmento C Premium), sottoposta ad un “refresh” che riguarda la configurazione Sport Utility così come la “derivata” Q3 Sportback. In più, come vedremo, Audi propone nuovi programmi agevolati di finanziamento.

Gli allestimenti

Audi Q3 2021 viene declinata nelle varianti “base”, Business, Business Advanced ed S Line Edition.

Per Audi Q3 Sportback (variante anch’essa particolarmente apprezzata dai clienti privati: lo testimonia il 52% dell’immatricolato: più di 3.200 gli esemplari consegnati nei primi sei mesi 2020), la gamma si compone delle varianti “base”, Business Plus, S Line Edition e Quattro Edition per i modelli provvisti della trazione integrale permanente quattro.

La gamma delle motorizzazioni

La lineup Audi Q3 ed Audi Q3 Sportback 2021 viene equipaggiata con sistemi di alimentazione turbo benzina e turbodiesel, su livelli di potenza compresi fra 150 CV e 230 CV, abbinati al cambio manuale a sei rapporti oppure automatico S Tronic doppia frizione a sette rapporti. La trazione è anteriore oppure integrale permanente Quattro. La versione 1.5 TFSI S Tronic 150 CV (che, secondo la nuova denominazione dei modelli di Ingolstadt, viene identificata dalla sigla 35 TFSI) adotta la ormai collaudata tecnologia mild-hybrid con alternatore-starter a 48V.

I nuovi pacchetti di accessori

Per Audi Q3 Sportback 2021 debutta il “kit” Identity Black: riservato alle versioni S Line Edition e Quattro Edition, abbinabile alle colorazioni carrozzeria Blu Turbo, Blu Navarra, Bianco Ghiaccio, Grigio Chronos, Rosso Tango e Grigio Daytona così come alla variante cromatica Audi Exclusive, e sviluppato dai tecnici di Ingolstadt in ordine di offrire un vantaggio cliente superiore al 25%, si avvale del Pack esterno lucido nero titanio Audi Exclusive, della verniciatura in tinta carrozzeria per l’intero corpo vettura, gusci degli specchi retrovisori Total black, finestratura posteriore e lunotto oscurati, un set di cerchi da 19” (a richiesta da 20”) Audi Sport a sette razze rifiniti in nero antracite, rivestimento padiglione in nero, badge e targhette identificativi in nero.

La medesima verniciatura Audi Exclusive viene adottata, in una inedita tinta Grigio Gesso, nell’edizione limitata (200 esemplari) Audi Q3 Sportback 2.0 (40) TDI quattro S Tronic 190 CV, proposta in vendita a 64.655 euro: l’allestimento comprende il “pacchetto” Identity Black con cerchi Adi Sport da 20”, ammortizzatori regolabili, fanaleria Led Audi Matrix e gruppi ottici posteriori a Led, modulo digitale Audi Virtual Cockpit Plus con display da 12.3”, pacchetto Comfort (freno di stazionamento elettrico con assistenza alla partenza, chiave Comfort per l’apertura portellone a sensori, supporto lombare a quattro vie, ad azionamento elettrico, per i sedili anteriori), Ambient Pack (illuminazione “ambient” con trenta varianti cromatiche e specchio retrovisore interno elettrocromatico) ed un più ampio assortimento di vani portaoggetti.

Audi Q3 Sportback riceve altresì un arricchimento nelle dotazioni a partire dal secondo step di gamma, ovvero la configurazione Business Plus, che nella nuova serie 2021 comprende anche il sistema di ausilio Plus per le manovre di parcheggio e l’Audi Smartphone Interface.

Audi Q3 e Q3 Sportback 2021: ecco quanto costano

Di seguito il dettaglio dei prezzi di vendita “chiavi in mano”.

Audi Q3 2021

35 TFSI : “base”, 35.600; Business: 38.600 euro; Business Advanced: 40.100 euro; S Line Edition: 42.150 euro

: “base”, 35.600; Business: 38.600 euro; Business Advanced: 40.100 euro; S Line Edition: 42.150 euro 35 TFSI S Tronic : “base”: 38.500 euro; Business: 41.150 euro; Business Advanced: 42.650 euro; S Line Edition: 44.700 euro

: “base”: 38.500 euro; Business: 41.150 euro; Business Advanced: 42.650 euro; S Line Edition: 44.700 euro 40 TFSI quattro S Tronic : “base”: 40.900 euro; Business: 43.900 euro; Business Advanced: 45.400 euro; S Line Edition: 47.450 euro

: “base”: 40.900 euro; Business: 43.900 euro; Business Advanced: 45.400 euro; S Line Edition: 47.450 euro 45 TFSI quattro S Tronic : “base”: 45.000 euro; Business: 48.000 euro; Business Advanced: 49.500 euro; S Line Edition: 51.550 euro

: “base”: 45.000 euro; Business: 48.000 euro; Business Advanced: 49.500 euro; S Line Edition: 51.550 euro 35 TDI S Tronic : “base”: 38.300 euro; Business: 41.300 euro; Business Advanced: 42.800 euro; S Line Edition: 44.850 euro

: “base”: 38.300 euro; Business: 41.300 euro; Business Advanced: 42.800 euro; S Line Edition: 44.850 euro 35 TDI quattro : “base”: 38.200 euro; Business: 41.200 euro; Business Advanced: 42.700 euro; S Line Edition: 44.750 euro

: “base”: 38.200 euro; Business: 41.200 euro; Business Advanced: 42.700 euro; S Line Edition: 44.750 euro 35 TDI quattro S Tronic : “base”: 40.400 euro; Business: 43.400 euro; Business Advanced: 44.900 euro; S Line Edition: 46.950 euro

: “base”: 40.400 euro; Business: 43.400 euro; Business Advanced: 44.900 euro; S Line Edition: 46.950 euro 40 TDI quattro S Tronic: “base”: 44.900 euro; Business: 47.900 euro; Business Advanced: 49.400 euro; S Line Edition: 51.450 euro.

Audi Q3 Sportback 2021

35 TFSI : “base”: 38.800 euro; Business Plus: 42.450 euro; S Line Edition: 45.100 euro

: “base”: 38.800 euro; Business Plus: 42.450 euro; S Line Edition: 45.100 euro 35 TFSI S Tronic : “base”: 41.000 euro; Business Plus: 44.650 euro; S Line Edition: 47.300 euro

: “base”: 41.000 euro; Business Plus: 44.650 euro; S Line Edition: 47.300 euro 40 TFSI quattro S Tronic : “base”: 44.100 euro; Business Plus: 47.750 euro; S Line Edition: 50.400 euro; Quattro Edition: 52.600 euro

: “base”: 44.100 euro; Business Plus: 47.750 euro; S Line Edition: 50.400 euro; Quattro Edition: 52.600 euro 45 TFSI quattro S Tronic : “base”: 48.200 euro; Business Plus: 51.850 euro; S Line Edition: 54.500 euro; Quattro Edition: 56.700 euro

: “base”: 48.200 euro; Business Plus: 51.850 euro; S Line Edition: 54.500 euro; Quattro Edition: 56.700 euro 35 TDI quattro : “base”: 41.400 euro; Business Plus: 45.050 euro; S Line Edition: 47.700 euro; Quattro Edition: 49.900 euro

: “base”: 41.400 euro; Business Plus: 45.050 euro; S Line Edition: 47.700 euro; Quattro Edition: 49.900 euro 35 TDI S Tronic : “base”: 41.500 euro; Business Plus: 45.150 euro; S Line Edition: 47.800 euro

: “base”: 41.500 euro; Business Plus: 45.150 euro; S Line Edition: 47.800 euro 35 TDI quattro S Tronic : “base”: 43.600 euro; Business Plus: 47.250 euro; S Line Edition: 49.900 euro; Quattro Edition: 52.100 euro

: “base”: 43.600 euro; Business Plus: 47.250 euro; S Line Edition: 49.900 euro; Quattro Edition: 52.100 euro 40 TDI quattro S Tronic: “base”: 48.100 euro; Business Plus: 51.750 euro; S Line Edition: 54.400 euro; Quattro Edition: 56.600 euro.

L’offerta di finanziamento ad hoc

Con l’introduzione di Audi Q3 ed Audi Q3 Sportback sul mercato, si conferma la formula “Audi Value”, che nel 2019 è stata scelta – indicano i vertici di Ingolstadt – da due clienti privati su tre: il programma prevede un anticipo ed il finanziamento di una parte soltanto del costo della vettura (grazie al Valore futuro garantito Audi), in modo da contenere l’ammontare delle rate; al termine del periodo stabilito nel contratto, c’è la possibilità di sostituire la vettura, riscattarla oppure restituirla.

Qualche esempio: per Audi Q3 35 TDI S Tronic 150 CV Business Advanced, oppure per Audi Q3 Sportback 35 TDI S Tronic 150 CVS Line Edition, il Valore futuro garantito arriva a quasi il 60% del prezzo del veicolo (importo piuttosto rilevante, e che viene reso possibile in virtù del valore residuo, proporzionalmente elevato, dei modelli del Costruttore tedesco); di conseguenza, in due anni il cliente arriva a sostenere soltanto il 40% del costo della vettura, con in più la possibilità di scegliere l’opzione finale che desidera. Compreso nell’importo mensile della rata (269 euro: cifra invariata rispetto al 2020) Audi integra il piano di manutenzione Audi Premium Care. Inoltre, fino al 31 agosto 2020 Audi Italia rimborsa le prime tre rate.

Le principali dotazioni di serie

Audi Q3 2021

Esterni

Cerchi in lega da 7×17” a cinque razze sdoppiate con pneumatici da 215/65 R 17

Gruppi ottici anteriori Full Led

Sensore luci

Sensore pioggia

Specchi retrovisori regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente

Barre portatutto in alluminio anodizzato

Parabrezza ad isolamento acustico

Paraurti in tinta antracite a finitura opaca.

Interni

Rivestimento sedili (a multiregolazione manuale) in tessuto “Argument”

Sedili posteriori frazionabili nello schema 40 : 20 : 40, scorrevoli fino a 15 cm in senso longitudinale e con schienali regolabili nell’inclinazione

Bracciolo anteriore centrale comprendente vano portaoggetti, scorrevole, con regolazione dell’inclinazione e con presa 12 volt nella consolle centrale posteriore

Rivestimento padiglione in tinta Argento Luna

Volante multifunzione a tre razze rivestito in pelle

Pomello del cambio rivestito in pelle

Superficie anteriore black panel in nero lucido

Battitacco anteriori

Climatizzatore manuale

Strumentazione digitale “Digital Cockpit” da 10.25” con visualizzazione di velocità, ora, contagiri, temperatura esterna, indicazione autonomia rimanente, suggerimento cambio marcia (con cambio manuale o S tronic in modalità manuale), stazione radio corrente o titolo brani, liste media.

Infotainment

Sistema MMI Radio Plus con display MMI touch da 8.8” a colori, sei altoparlanti, lettore scheda SD, una presa USB-A, interfaccia Bluetooth, comandi vocali per telefono e funzioni multimediali, adeguamento del volume in base alla velocità.

Ausili attivi alla guida

Assistenza alle partenze in salita

Freno di stazionamento elettromeccanico

Cruise Control

Audi Pre-sense Front con riconoscimento pedoni e ciclisti ed attivazione di eventuale frenata autonoma d’emergenza per evitare o ridurre le conseguenze di una potenziale collisione

Lane Departure Warning

Lane Change Warning.

Audi Q3 Sportback 2021

Questi i principali equipaggiamenti-base specifici per la declinazione Sportback ed alternativi all’assortimento di dotazioni di Audi Q3.

Cerchi in lega da 7×8” con pneumatici da 235/55 R 18

Sistema ad azionamento elettrico per apertura e chiusura portellone

Spoiler posteriore

Tinta carrozzeria a contrasto in Grigio Manhattan per Q3 Sportback e Q3 Sportback Business Plus

Cornici di finestrini in alluminio anodizzato

Servosterzo progressivo regolabile nelle tre modalità Auto, Comfort e Dynamic in combinazione con il modulo Audi Drive Select

Volante multifunzione Plus rivestito in pelle e provvisto di 12 pulsanti

Climatizzatore automatico bi-zona.

Audi Q3 e Audi Q3 Sportback 2021: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +7