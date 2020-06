Nuova Ford Focus 2020: ora è anche mild hybrid

L’edizione 2020 della Focus porta in dote una serie di novità tra cui il nuovo motore mild-hybrid, la strumentazione digitale e un infotainment evoluto.

La Casa dell’Ovale blu ha svelato le novità dedicate alla nuova Ford Focus 2020. La hatchback di segmento “C” targata Ford segue la strada dell’elettrificazione recentemente percorsa dalla più piccola Fiesta portando il dote una nuova motorizzazione mild hybrid accompagnata da una serie di novità tecnologiche dedicate alla dotazione della vettura.

Debutta il 1.0 EcoBoost mild-hybrid

La gamma motorizzazione della Focus viene quindi aggiornata con l’introduzione del nuovo motore EcoBoost mild-hybrid a 48 volt, declinato nei livelli di potenza da 125 e 155 CV e abbinato ad un cambio manuale a sei marce. L’inedita unità elettrificata prende il posto del precedente 1.5 litri da 150 CV, migliorando così l’efficienza del 17% rispetto a quest’ultima novità e riducendo i consumi dichiarati nel ciclo misto, che ora risultano pari a 5,1 l/100km.

Il nuovo tre cilindri 1.0 EcoBoost Hybrid vanta l’uso di un sistema elettrico in grado di recuperare l’energia nelle fasi di frenata, trasferendo l’energia cinetica nella batteria a litio da 48 volt. Il BISG (Belt Integrated Starter Generator) installato sull’albero motore offre della coppia aggiuntiva, in modo da eliminare del tutto il turbo-lag.

Nuova strumentazione 100% digitale

Come accennato in precedenza, tra le novità della nuova Focus 2020 troviamo anche l’introduzione della nuova strumentazione 100% digitale con display da 12,3 pollici che può essere aggiornato nella grafica a seconda delle esigenze e dei gusti del guidatore. Le novità hanno interessato anche il sistema d’infotainmet FordPass Connect che ora può contare su una serie di nuove funzionalità tra cui spicca il Local Hazard Information, in grado di avvisare il guidatore in tempo reale dei possibili pericoli presenti sulla strada.

La gamma della Focus viene inoltre arricchita con l’introduzione del nuovo allestimento Connected, forte di una ricca dotazione di serie, così come è stata rivista l’offerta degli allestimenti ST-Line e Active.