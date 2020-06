BMW X1 ibrida plug-in: prezzo da 49.150 euro o con formula noleggio

Le prime 30 si prenotano online ed è prevista anche una formula di noleggio da 499 euro euro al mese per 36 mesi

La BMW X1 diventa ibrida plug-in ed il listino indica una forbice di prezzo che va dai 49.150 euro della versione Advantage, fino ad arrivare ai 54.300 euro della variante dal tono sportivo Msport. In mezzo ci sono i vari allestimenti Advantage Plus da 51.000 euro, Sport da 52.400 euro ed xLine da 52.750 euro.

Le prime 30 si possono prenotare online

Per essere tra i primi acquirenti del SUV bavarese o per accaparrarsi i primi 30 esemplari della X1 xDrive 25e è possibile effettuare la prenotazione navigando sul sito www.bmw.it in una finestra temporale che va fino al 30 giugno. Ma se non si vuole scegliere la formula classica per mettersi al volante della vettura in questione c’è sempre quella del noleggio, che riprende una soluzione tanto in voga negli ultimi tempi.

Noleggio per 36 mesi a 499 euro al mese

Realizzato mediante Alphabet, questo piano di noleggio include anche una promozione per avere la wallbox con cui effettuare la ricarica da casa in omaggio. Nello specifico, l’anticipo è di 6.700 euro, poi ci sono le rate mensili di 499 euro per un periodo di 36 mesi nel quale si possono percorrere 30.000 km. Il canone è comprensivo di bollo, assicurazione RCA e altre coperture integrative, manutenzione ordinaria e straordinaria. Per realizzare la propria X1 ibrida plug-in ideale si può visionare il sito della BMW, visto che il noleggio consente di scegliere tra diverse configurazioni, e non mancano gli accessori da abbinare tra cui il pacchetto Business Plus, che annovera lo schermo da 8,8 pollici del sistema multimediale con navigatore, la retrocamera, i sensori, l’assistente al parcheggio, i retrovisori ripiegabili elettricamente ed i sedili anteriori con regolazione del supporto lombare.

Una power unit potente

Sotto la carrozzeria della X1 xDrive 25e troviamo una power unit composta da un motore 1.5 benzina da 120 CV abbinato ad un’unità elettrica da 95 CV per una potenza combinata di 220 CV. Questo cuore potente ed ecologico consente all’auto di percorrere 57 km in modalità elettrica a zero emissioni.

