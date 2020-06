Porsche Cayenne GTS: V8 biturbo da 460 CV

La versione GTS del SUV teutonico torna in gamma ed è spinta dal V8 4.0 biturbo da 460 CV che la proietta da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi

La Porsche non si ferma mai, innova e rinnova, come accade con la Cayenne di nuova generazione che riporta in gamma la variante sportiva GTS destinata a chi vuole una versione più affilata del fortunato modello a ruote alte della Casa tedesca. Il prezzo è di 117.833 euro, con la coupé che si posiziona più in alto in listino con un costo di 122.347 euro.

Affilata nell’assetto

Più bassa di 20 mm, con il Porsche Torque Vectoring Plus incluso nella dotazione di serie insieme ai cerchi da 21 pollici, sfrutta il V8 da 4 litri sovralimentato tramite due turbo per una potenza totale di 460 CV e 620 Nm di coppia. Le prestazioni sono da sportiva vera con uno scatto da 0 a 100 km/h bruciato in 4,5 secondi ed una velocità massima di 270 km/h. Certo, per averla al massimo della forma è meglio puntare su determinati accessori in grado di rendere ancora più coinvolgente la guida come le sospensioni pneumatiche, i freni carboceramici e le ruote posteriori sterzanti.

Si riconosce dai dettagli

Con le finiture in nero lucido, i terminali di scarico ovali, gruppi ottici a LED più scuri e l’Alcantara per determinati elementi interni come il padiglione e la zona centrale dei sedili, la Cayenne GTS mostra un carattere spiccato e sportivo rispetto alle sue sorelle meno caratterizzate. Inoltre, i sedili che assicurano un maggior contenimento laterale e le valvole di scarico attive rendono ancora maggiore il feeling tra auto e guidatore.

