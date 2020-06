Nuova Skoda Octavia, al via la prevendita in Italia

Inizia la commercializzazione della nuova Skoda Octavia, mentre l’arrivo nelle concessionarie è previsto alla fine dell’estate.

Skoda ha annunciato ufficialmente l’apertura delle prevendite in Italia della nuova Octavia, punto di riferimento nel nostro paese tra le station wagon di segmento “C”. Giunta alla quarta generazione, la nuova Skoda Octavia si presenta come un modello completamente nuovo caratterizzato dall’uso delle più avanzata tecnologie del Gruppo Volkswagen dedicate a sicurezza attiva, comfort e sistemi di connettività.

Abitabilità ai vertici della categoria

Forte di un design moderno e accattivante, la nuova Octavia offre un’abitabilità interna ai vertici della categoria, inoltre la versione wagon può contare su un vano bagagli decisamente capiente che può variare da un minimo di 640 litri ad un massimo di 1.700 se si abbatte il divano posteriore.

Sempre connessa

La quarta generazione del modello della Casa ceca offre un elevatissimo livello di tecnologia che prevede l’uso di sofisticati dispositivi elettronici come l’infotainment MIB 3 abbinato al display “touch” da 10 pollici glass-design. Sotto questo schermo trova posto il touch-slider, ovvero l’innovativa barra con cui è possibile regolare il volume audio o gestire lo zoom delle mappe. Per quanto riguarda la connettività, la Octavia può contare su una eSIM LTE integrata che permette di accedere a:

Care Connect

Accesso Remoto

Infotainment Online

Aggiornamenti software e mappe OTA (Over-The-Air)

Servizio di Functions-On-Demand (acquisto online di alcune funzionalità aggiuntive)

Sistemi di sicurezza

Come da tradizione, Skoda ha riservato per la nuova Octavia una lunga serie di dispositivi di assistenza alla guida (ADAS) dedicati alla sicurezza. L’offerta prevede la presenza di: Front Asistant con riconoscimento pedoni e ciclisti oltre alla nuova assistenza alla manovra di scarto Collision Avoid Assistant, Lane Assistant, radar ACC per il mantenimento della distanza di sicurezza e frenata automatica. Non mancano inoltre il sistema che monitora la stanchezza del conducente e il parking distance control con frenata di emergenza automatica.

Motorizzazioni

Nella fase di lancio, la vettura viene proposta con 3 motorizzazioni in grado di abbattere le emissioni di azoto fino all’80%. Le unità disponibili (1 benzina e 2 diesel) sono le seguenti:

1.5 TSI 150 CV manuale

2.0 TDI 115 CV manuale

2.0 TDI 150 CV DSG con controllo shift-by-wire

Allestimenti e dotazione

La nuova Octavia è disponibile nelle versioni Executive e Style: la prima offre di serie ACC, Front Assistant, Lane Assistant, Climatronic bi-zona, proiettori in tecnologia LED, cerchi in lega da 16 pollici, ŠKODA Care Connect (accesso remoto, chiamata di emergenza e infotainment online), connettività smartphone completa, navigatore Amundsen con schermo da 10 pollici e vernice metallizzata. La variante Style aggiunge alla precedente dotazione i cerchi da 17 pollici, i vetri posteriori oscurati, l’illuminazione interna a Led, i rivestimenti interni in tessuto e pelle, il sistema Kessy di apertura e avviamento senza chiave, il navigatore Columbus con mappe 3D e strumentazione digitale Virtual Cockpit, la connettività smartphone wireless e la telecamera posteriore. Nella fase di lancio sarà disponibile gratuitamente per i Clienti Executive il pacchetto Navigation Plus, che comprende tra le altre cose il navigatore Columbus con mappe 3D, il Virtual Cockpit e la connettività SmartLink wireless.

Prezzi

Il prezzo di listino della nuova Skoda Octavia è il seguente:

1.5 TSI 150 CV manuale da 27.250 euro

2.0 TDI 115 CV manuale da 28.200 euro

2.0 TDI 150 CV DSG da 31.200 euro

La variante Wagon risulta disponibile con un sovrapprezzo di 1.050 euro. Il nuovo modello sbarcherà nelle concessionarie ufficiali a settembre 2020.

