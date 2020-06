DR F35: prezzi da 23.900 euro

Il nuovo SUV DR ha tutto di serie e nasconde sotto il cofano un 1.5 turbo benzina da 156 CV e 230 Nm

DR lancia un nuovo SUV, si chiama F35, vanta un look deciso ed originale e punta su un prezzo competitivo che parte da 23.900 euro nonostante una dotazione piuttosto completa. Disponibile sia con trasmissione manuale che automatica, si può scegliere anche con doppia alimentazione benzina/Gpl.

Esterni: carattere e personalità

L’estetica è uno dei punti forti della F35 in cui spicca il frontale con una calandra dalla doppia inclinazione che sormonta quattro condotti d’aspirazione satinati. Non mancano feritoie sul cofano, tra i fari che si prolungano sui passaruota. Le fiancate si caratterizzano per una nervatura che parte dai gruppi ottici posteriori per arrivare sulle portiere anteriori e per le cromature che impreziosiscono la linea di cintura. Dietro invece troviamo una sorta d’estrattore circondato dai due scarichi.

Interni: spaziosi e al passo con i tempi

Grazie ad un passo di 267 cm, l’abitacolo della F35 si annuncia spazioso e confortevole, anche per via dei sedili in ecopelle. La plancia si sviluppa in larghezza e presenta pochi pulsanti, mentre la strumentazione è digitale, da 7 pollici, ed il sistema d’infotainment presenta uno schermo da 9 pollici compatibile con gli smartphone. Completano il quadro il tetto panoramico con apertura parziale ed i sedili anteriori riscaldati (sulla versione automatica).

Motore 1.5 turbo da 156 CV

Sotto il cofano è presente un 1.5 turbo benzina con 156 CV e 230 Nm di coppia massima, che può essere accoppiato ad un cambio manuale o automatico a doppia frizione a 6 rapporti. Quest’unità, l’unica al momento disponibile, può essere scelta anche con la doppia alimentazione benzina/Gpl. Grazie alle 2 modalità di guida, Eco e Sport, si può adattare l’auto alle necessità del momento, e con l’Hill Holder Control e l’Hill Descent Control, le partenze e le pendenze più importanti non saranno mai un problema.

Full optional da 23.900 euro

La DR F35 ha un listino che parte da 23.900 euro nel quale sono compresi tutti gli accessori, a parte la colorazione ed i cerchi da 20 pollici. Per la variante automatica occorrono 25.900 euro, mentre la versione benzina/GPL comporta un esborso di 1.000 euro.

