Citroen C1 JCC+: la serie speciale creata da Jean-Charles de Castelbajac

Il nuovo allestimento speciale dedicato alla citycar della Casa del Double Chevron porta in dote tutto l’estro del celebre stilista francese.

Il connubio tra Citroen, l’arte e la moda continua più forte che mai. Dopo l’estrosa Art Car E-MEHARI, svelata nel maggio 2018, debutta la nuova Citroen C3 JCC+, edizione speciale della citycar francese frutto della creatività di Jean-Charles de Castelbajac.

Personalizzazione Pop

Lo stilista francese ha dato quindi vita ad una speciale versione top di gamma della C1 caratterizzata da una forte personalità e da un look che difficilmente passerà inosservato. La C1 JCC+ sfoggia la firma distintiva dello stilista sulle calotte dei retrovisori laterali, sui coprimozzo e sulle personalizzazioni del montante posteriore, senza dimenticare la decorazione specifica dedicata all’abitacolo. La C1 JCC+ è infatti riconoscibile per le sue personalizzazioni ricche di colori pop e alla moda frutto del lavoro di Jean-Charles de Castelbajac. Ogni colore utilizzato dall’artista rappresenta un’emozione: Rosso per la passione, Blu per la speranza, mentre il Giallo è l’energia.

Dotazione di serie

Disponibile con le livree esterne denominate Lipizan White, Gallium Grey, Carlinite Grey, Caldera Black e Scarlet Red, la C1 JCC+: offre nella sua dotazione di serie i seguenti accessori:

Vetri posteriori oscurati

Spoiler in nero opaco

Cerchi in lega Planet Black da 15 pollici

Climatizzatore

Infotainment con Touch Screen Tablet da 7 pollici

Sistema Keyless

Hill start assist

Telecamera posteriore

Luci automatiche

Ricordiamo che la Citroen C1 JCC+ sfrutta il compatto propulsore tre cilindri a benzina VTi da 72 CV, già omologato euro 6.

Citroen C1 JCC+: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +4