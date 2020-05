Volkswagen ID.3 1ST edition: pronta al debutto in Italia

La serie speciale di lancio della nuova vettura elettrica targata Volkswagen è disponibile nelle evrsioni denominate 1st, 1st Plus e 1st Max.

La Casa di Wolfsburg ha annunciato ufficialmente che dal prossimo 17 giugno, i clienti aderenti al pre-booking potranno ordinare la propria Volkswagen ID.3 1ST edition, prima vettura 100% elettrica di nuova generazione del costruttore tedesco.

Dimensioni ed estetica

La Volkswagen ID.3 vanta le dimensioni di una vettura due volumi di segmento “C”, le sue misure risultano infatti pari a 4,26 metri di lunghezza, 1,81 metri di larghezza e 1,55 metri di altezza. Questa versione di lancio risulta disponibile in tre allestimenti denominati: 1st, 1st Plus e 1st Max. La vettura può essere personalizza con le livree esterne Bianco Ghiaccio metallizzato, Grigio Manganese metallizzato, Moonstone Grey pastello e Turchese Makena metallizzato.

Dotazione di serie

La versione base “1st” vanta la seguente dotazione di serie:

Assistente al mantenimento di corsia Lane Assist

Sistema di controllo perimetrale Front Assist

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori Park Pilot

Riconoscimento della segnaletica

Sensore pioggia

Monitoraggio della pressione degli pneumatici

Fari LED con funzione cornering

Cerchi in lega da 18 pollici

Tetto Nero

Ambient Light interno a 10 colori

D. Light

Volante multifunzione riscaldato e rivestito in pelle

Consolle centrale con vano portabicchieri, 2 porte USB-C charging e data, vano per lo smartphone

Avviamento senza chiave Keyless Go

Climatizzatore automatico Climatronic a 2 zone

Specchietti retrovisori esterni elettrici e riscaldati

Sedili anteriori riscaldati e con braccioli dedicati

Cavo di ricarica Mode 2 (8 A)

Cavo di ricarica Mode 3 (32 A)

Driving Profile Selection

Infotainment con schermo touch da 10 pollici

Navigatore Discover Pro Streaming&Internet

Ricezione radio digitale DAB+

Strumentazione digitale

App-Connect Wireless

Natural Voice Control

Aggiornamenti software online (OTA)

Tecnologia Car2X

Abitacolo e tecnologie

L’abitacolo della ID.3 si presenta moderno e decisamente sofisticato, infatti questa vettura porta in dote tecnologie appositamente sviluppate per la mobilità a zero emissioni. Ad esempio, il sistema ID Light risulta dotato di luci dinamiche interne capaci di interagire con il conducente per segnalare alcune informazioni, tra cui gli avvisi di sicurezza degli ADAS, oppure la svolta del navigatore, lo stato della carica del pacco batterie e molto altro. Non mancano inoltre il nuovo sistema di comandi vocali Natural Voice Control con funzione d’apprendimento Machine Self-Learning, oppure l’head-up display dotato di realtà aumentata. La vettura vanta inoltre un’anima digitale e sempre connessa alla rete, con la possibilità di ricevere aggiornamenti OTA (over-the-air) e un sistema operativo dedicato, che permette di usufruire di contenuti di prodotto specifici.

Motore e tecnica

Realizzata sulla piattaforma modulare elettrica MEB, la nuova ID.3 sfrutta un potente propulsore elettrico da 204 CV alimentato da un pacco di batterie agli ioni di litio da 58 kWh che garantisce un’autonomia a zero emissioni di ben 420 km nel ciclo WLTP. Tutte le ID.3 1st venogno offerte con 2.000 kWh o 600 euro di ricariche We Charge incluse nel prezzo. Per il primo anno sarà possibile accedere gratuitamente alla rete di colonnine del Gruppo Volkswagen presenti in tutta Europa, inoltre i clienti riceveranno un buono da 600 euro per l’acquisto di una wallbox Elli.

Prezzi ID.3

Volskwagen non ha ancora diramato i prezzi ufficiali della nuova Volkswagen ID.3 1ST edition, ma secondo le informazioni diffuse dai clienti (non ancora confermate dalla Casa) i prezzi di listino saranno pari a 37.350 euro per la ID.3 1st, 43.650 euro per la ID.3 1st Plus e 47.950 euro per la ID.3 1st Max. Nella seconda metà dell’anno dovrebbe debuttare una nuova variante entry-level offerta a partire da 30mila euro.

