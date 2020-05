Lexus UX Hybrid, al debutto la serie speciale Midnight Edition

La nuova serie speciale viene proposta con uno sconto di 7.000 euro senza vincoli legati alla permuta o alla rottamazione.

Lexus ha annunciato il debutto sul mercato italiano della nuova UX Hybrid Midnight Edition, inedita serie speciale del SUV elettrificato prodotto dal brand premium appartenente all’orbita del Gruppo Toyota. La vettura monta un powertrain ibrido in grado di erogare complessivamente 184 CV ed è proposta anche in una variante 4×4.

Estetica personalizzata e sportiva

Questa nuova versione speciale del SUV Lexus UX sfoggia un carattere sportivo e accattivante, frutto dell’adozione di nuovi ed esclusivi elementi di design. La Midnight Edition si distingue esteticamente per la nuova livrea esterna in Nero Grafite abbinata ai cerchi in lega da 18 pollici in nero opaco. L’effetto scenico viene completato dalle profilature silver laterali, anteriori e posteriori, mentre l’abitacolo è stato personalizzato con accostamenti cromatici in nero e con il battitacco retroilluminato.

Una iniezione di tecnologia

Particolarmente ricca la dotazione di accessori offerti di serie che comprende tra le altre cose la presenza di:

Infotainment compatibile con Apple Car Play e Android Auto

Funzionalità di aggiornamento delle mappe “over the air”

piattaforma di connessione Data Communication Module (DCM)

Sistemi di sicurezza attiva Lexus Safety System+

Quest’ultimo pacchetto include numerosi sistemi avanzati di sicurezza attiva tra cui spiccano:

Pre-Crash system (PCS) con rilevamento pedoni e ciclisti

Assistenza al mantenimento di corsia con funzione di allerta (LTA)

Fari abbaglianti automatici a LED (AHB) per migliorare la visione notturna

Riconoscimento segnaletica stradale (RSA)

Cruise Control adattivo (DRCC)

Da 36.950 euro

La nuova Lexus UX Midnight Edition è già disponibile ad un prezzo di listino di 44.450 euro, ma grazie agli Hybrid bonus, il costo scende fino a 36.950 euro, senza vincoli di permuta o rottamazione. Anche sulla versione Midnight Edition viene offerto il programma Lexus Hybrid Service che prevede la possibilità di avere una garanzia supplementare esclusiva e senza costi aggiuntivi per il cliente, rinnovabile fino a 10 anni o 250.000 km per le componenti ibride e meccaniche non soggette a usura e chilometraggio illimitato per la batteria ibrida.

