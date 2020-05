Subaru Outback 4Advanced: debutta in Italia la nuova serie speciale

La serie speciale della wagon nipponica viene proposta ad un prezzo di listino che parte da 42.500 euro.

In concomitanza con la riapertura in Italia degli showroom Subaru, avvenuta il 4 maggio, la Casa delle Pleiadi ha deciso di svelare la nuova Subaru Outback 4Advanced, serie speciale della wagon nipponica proposta ad un listino che parte da 42.500 euro.

Finiture specifiche

Disponibili nelle varianti di carrozzeria denominate Storm Grey, Magnetite Grey e Tungsten, la nuova Outback 4Advanced si distingue per un look esclusivo che viene enfatizzato dall’adozione di inedite finiture. Tra queste ultime spiccano la mascherina anteriore con dettagli in nero lucido, i passaruota in nero opaco ed infine la tinta “silver” che personalizza cerchi in lega, calotte degli specchietti laterali e le protezioni dedicate ai paraurti. All’interno dell’abitacolo troviamo rivestimenti in pelle e Ultrasuede, mentre plancia e pannelli porta sono impreziositi con inserti in velour chrome.

X-Mode evoluto

Dal punto di vista meccanico la 4Advanced sfrutta un’evoluzione dell’X-Mode che offre due differenti modalità: “Snow&Dirt”, dedicata ad affrontare tracciati irregolari e “Deep Snow&Mud”, specifica per affrontare per neve fresca, sabbia o fango.

Nuova Subaru Outback 2020 Vedi tutte le immagini +25