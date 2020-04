Nuova Mini Cabrio Sidewalk: la serie speciale omaggia la primavera

La nuova serie speciale della convertibile britannica omaggia la “stagione dei fiori” con una dotazione esclusiva e di primo livello.

La primavera è ormai iniziata da tempo, però purtroppo siamo ancora chiusi dentro le nostre abitazioni a causa delle restrizioni legate all’emergenza provocata dal Coronavirus, ma nonostante tutto torneremo molto presto a goderci automobili divertenti e solari come la nuova Mini Cabrio Sidewalk, serie speciale che omaggia la “stagione dei fiori”.

Omaggio alla primavera

La Mini Cabrio Sidewalk sfoggia tutto il suo fascino in una suggestiva galleria di immagini che immortala la vettura nella celebre strada che in questo periodo si colora del rosa dei ciliegi in fiore, ovvero la Breite Straße della città di Bonn, In Germania.

Personalizzazioni esclusive

La vettura si distingue esteticamente per l’esclusiva livrea esterna metallizzata Deep Laguna, in grado di enfatizzare ulteriormente le originali forme di questo modello. Non mancano inoltre le bonnet stripes specifiche con bordo a contrasto che sottolineano la sportività della Mini. La vettura può essere personalizzata anche con altre tinte, tra cui: Midnight Black, White Silver, Enigmatic Black, Moonwalk Grey e Thunder Grey, inoltre le calotte degli specchietti laterali riprendono la medesima tinta del corpo vettura.

Capote elettrica

La cabrio britannica dalle forme compatte sfrutta il Mini Yours Softtop, una capote in tessuto ad azionamento elettrico che può essere aperta o chiusa in appena 18 secondi, inoltre viene resa unica dall’originale grafica a freccia intrecciata. L’effetto scenico della Sidewalk viene completato dalla presenza dei cerchi in lega bicolore Scissor Spoke da 17 pollici e dalla sigla “Sidewalk” presente sulle cornici degli indicatori di direzione laterali.

Abitacolo premium

Per quanto concerne l’abitacolo, la Mini Cabrio Sidewalk vanta la presenza di rivestimenti in pelle per i sedili Mini Yours Lounge Sidewalk color antracite con cuciture in contrasto in Dark Petrol e Energetic Yellow, mentre i profili dei sedili sono sempre in Dark Petrol. Non mancano inoltre un battitacco in alluminio spazzolato e tappetini specifici in velluto con bordi Dark Petrol scuro e cuciture in Energetic Yellow. La plancia presenta una finitura retroilluminata in Piano Black sul lato passeggero, sapientemente abbinata ai dettagli in argento e Dark Petrol, con quest’ultima colorazione che viene usata anche per personalizzare i pannelli porta. Infine il volante in pelle con impuntature in contrasto sfoggia il logo “Sidewalk”.

Tre motori benzina

La nuova Mini Cabrio Sidewalk può essere abbinata a 3 differenti propulsori a benzina: si parte con il tre cilindri da 1.5 litri da 102 CV della One Cabrio Sidewalk, declinato anche nella versione da 136 CV della Cooper Cabrio Sidewalk, mentre al top di gamma si posiziona il quattro cilindri 2.0 litri da 192 CV della Cooper S Cabrio Sidewalk. Tutte le motorizzazioni sono abbinate al cambio manuale a 6 marce, ma le varianti più potenti possono adottare la trasmissione automatica Steptronic doppia frizione a 7 rapporti.

