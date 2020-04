Nuova Opel Insignia 2020, prezzi da 34.000 euro

Offerta nella variante berlina e in versione station wagon, la rinnovata Insignia raggiunge la maturità grazie ad un pieno di tecnologia e all’uso di motori efficienti.

La Casa del Fulmine ha dato ufficialmente il via agli ordini per la nuova Opel Insignia, ammiraglia del brand teutonico aggiornata nell’estetica e nei contenuti e proposta sia nella versione berlina (denominata Grand Sport) che nella variante station wagon (Sports Tourer) ad un prezzo di listino che parte da 34.000 euro.

Quattro allestimenti ricchi e tecnologici

L’Insignia Restyling può essere già ordinata presso gli showroom ufficiali Opel negli allestimenti Business Edition, Business Elegance e Ultimate, oltre che nella versione sportiva denominata GSi. La dotazione della vettura punta molto sui contenuti tecnologici, troviamo infatti: climatizzatore e sistema di infotainment Multimedia Radio abbinato ad un display “touch” e dotato di connettività per smartphone compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, a cui si aggiunge il sistema di navigazione GPS, mentre per i telefoni compatibili troviamo la ricarica wireless. La vista anteriore sfoggia i proiettori Intellilux Led Pixel in grado di offrire la massima visibilità nelle ore notturne, senza dimenticare la presenza degli utili fari fendinebbia.

Sicurezza al primo posto

Particolare attenzione è stata posta alla sicurezza degli occupanti e degli altri utenti della strada tramite l’uso di numerosi sistemi di assistenza alla guida (ADAS). La rinnovata Insignia porta infatti in dote l’Allerta incidente con frenata automatica di emergenza e Riconoscimento pedoni, il Sistema per il mantenimento della corsia di marcia, l’Allerta angolo cieco laterale, il cruise control (attivo) con frenata di emergenza, il riconoscimento cartelli stradali, l’assistente al parcheggio avanzato e lo Head Up Display. Il cruise control (attivo) mantiene la distanza dal veicolo che precede frenando e accelerando automaticamente. Il confort è invece garantito dalla presenza del clima elettronico bizona e dai sedili anatomici certificati.

Gamma propulsori

L’offerta propulsori si apre con il turbo benzina benzina 1.4 litri da 145 CV (cambio manuale o CVT a variazione continua), seguito dal 2.0 litri turbo benzina, declinato negli step di potenza da 200 e 230 CV (quest’ultima variante dedicata all’allestimento GSi), entrambi abbinati al cambio automatico a nove rapporti. Sul fronte dei diesel troviamo invece il 1.5 litri CDTI da 122 CV e il 2.0 litri CDTI da 174 CV, con il primo abbinato alla trasmissione manuale a 6 marce o all’automatico a 8 rapporti, mentre la più potente è disponibili solo con l’automatico.

Prezzi e allestimenti 2020

I prezzi di listino per la nuova Insignia partono da 34.000 euro per la versione Grand Sport e da 35.000 euro per la Insignia Sports Tourer, entrambe declinate nell’allestimento entry-level Business Edition. Quest’ultimo include: cerchi da 17 pollici, climatizzatore automatico, volante rivestito in pelle, i sedili sportivi in tessuto, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, display da 7 pollici, pacchetto Opel Eye (frenata automatica, riconoscimento dei segnali stradali, regolatore di velocità e sistema per il mantenimento della corsia). L’allestimento Business Elegance costa 2.000 euro in più rispetto alla versione base, mentre per quello top di gamma “Ultimate” bisogna aggiungere 4.000 euro.