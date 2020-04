DR Evo Electric, arriva il SUV elettrico low cost: prezzo e autonomia

Il marchio molisano specializzato in SUV low cost svela il suo primo modello 100% elettrico dotato di buona autonomia e di una dotazione full optional.

DR Automobiles, marchio italiano con sede a Macchia d’Isernia specializzato nella produzione di SUV low cost, ha svelato forme e caratteristiche della nuova Evo Electric, inedito crossover dalle forme compatte equipaggiato con una meccanica 100% elettrica. L’appellativo “EVO” sarà inoltre utilizzato come sub-brand per identificare nel prossimo futuro i modelli ecosostenibili prodotti dall’azienda molisana.

Ordinabile online

Per restare al passo con i tempi e soprattutto per rispondere in maniera efficiente alle problematiche logistiche derivate dall’emergenza del Coronavirus, la Evo Electric potrà essere ordinata online, mentre la consegna avverrà presso il domicilio del cliente. Fino al 30 aprile sarà inoltre proposta una speciale promozione denominata Re-start che prevede uno sconto di 2.000 euro che va ad aggiungersi al contributo della rete di vendita, pari ad altri 2.00 euro, e agli incentivi statali del valore di 6.000 euro: in questo modo il prezzo finale della vettura passa da 29.900 a 19.900 euro. Quest’ultima cifra può ridursi ulteriormente se vengono applicati gli eventuali bonus economici proposti da alcune regioni italiane. Ecco i prezzi in dettaglio:

Prezzo DR Evo Electric IVA inclusa: 29.900 euro

Prezzo DR Evo Electric IVA esclusa: 24.508,20 euro

Fino a 300 km di autonomia

Per quanto riguarda i dati tecnici della vettura, la Evo Electric risulta alimentata da una batteria agli ioni di litio che promette un’autonomia di circa 300 km. Sfruttando il sistema di ricarica rapida pubblica è possibile ricaricare dal 15% all’80% dell’autonomia in soli 40 minuti. Il SUV molisano è spinto da un motore sincrono da 85 kW (115 CV) e 270 Nm che – secondo le prestazioni dichiarate – permette uno scatto da 0 a 100 in 12 secondi.

Misure compatte e abitacolo spazioso

La Evo Electric si presenta come un B-SUV lungo 4,13 metri, largo 1,75 metri e alto 1,56 metri di altezza, mentre il passo da 2,5 metri offre un’ottima abitabilità interna. La grandezza del vano bagagli è sotto le aspettative perché offre soltanto 250 litri di capacità di carico che diventano 450 se si abbatte il divano posteriore.

Allestimento full optional

Particolarmente ricca e curata la dotazione di accessori della vettura che propone di serie i cerchi in lega da 16 pollici (optional quelli da 17), vernice metallizzata, rivestimenti in pelle, luci diurne e posteriori a Led, telecamera a 360°, sensori di parcheggio, sistema di infotainment con schermo da 8 pollici (connettività con Apple CarPlay e Android Auto), cruise control, keyless e connessione bluetooth. Tra gli ADAS segnaliamo la frenata assistita con riconoscimento dei pedoni.

DR al Parco Valentino 2019 Vedi tutte le immagini +15