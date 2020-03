Nuova Hyundai Tucson: arriva l’allestimento XLine

Hyundai lancia sul mercato la nuova Tucson XLine, un allestimento inedito che si distingue per una dotazione particolarmente ricca e completa.

Hyundai Tucson XLine: dotazione completa

La nuova Hyundai Tucson XLine offre un equipaggiamento che include fari anteriori Full LED, sistema multimediale e navigatore con schermo touchscreen da 8 pollici, supporto ad Apple CarPlay e ad Android Auto, retrocamera, avviamento con pulsante “Start Button” con Smart Key e cerchi in lega da 18 pollici.

Sul fronte della tecnologia applicata alla sicurezza si segnalano invece i sistemi di assistenza alla guida Hyundai SmartSense che includono, tra le altre cose, la frenata automatica di emergenza con riconoscimento di veicoli e pedoni, il mantenimento attivo della corsia, il riconoscimento dei limiti di velocità e la gestione automatica degli abbaglianti.

Motorizzazioni: benzina e diesel con tecnologia mild hybrid

Hyundai sottolinea che tutti i motori abbinabili alla nuova Tucson XLine sono conformi alla normativa Euro 6d Temp in fatto di emissioni inquinanti. La gamma comprende il propulsore benzina 1.6 GDI abbinato a un cambio manuale a 6 marce e trazione anteriore che eroga 132 cavalli.

Per il diesel si segnala invece il 1.6 CRDi disponibile nelle due varianti da 115 e 136 cavalli, quest’ultima associabile anche al cambio a doppia frizione a 7 rapporti (7DCT). Per entrambe è previsto inoltre il sistema Hyundai 48V Mild Hybrid che consente di ridurre la CO2 fino all’11%, almeno stando ai dati rilevati secondo il ciclo NEDC 2.0. A tal proposito va segnalato che la tecnologia ibrida della Tucson XLine si affianca ai sistemi di recupero dell’energia in fase di frenata o in decelerazione, nonché alla funzione start & stop.

Garanzia Hyundai e zero interessi con prima rata nel 2021

Hyundai sfrutterà la fase di lancio del nuovo allestimento XLine per offrire la Tucson con zero interessi e senza anticipo e possibilità di pagare la prima rata nel 2021. Confermata ovviamente la consueta garanzia Hyundai di “5 anni a Km illimitati”.

