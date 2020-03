Audi e-tron Sportback Edition one: versione limitata del SUV elettrico

Questa versione del SUV elettrico tedesco realizzato in meno di 500 esemplari offre il massimo del lusso condito con sofisticate tecnologie.

La Casa dei quattro anelli è pronta a lanciare sul mercato italiano la nuova Audi e-tron Sportback Edition one, inedita versione limitata del crossover 100% elettrico tedesco, prodotta in meno di 500 unità e proposto nelle concessionarie dal terzo trimestre dell’anno ad un prezzo di listino che partirà da 117.500 euro.

Potenza elettrica e trazione integrale

La Edition one ricalca le medesime caratteristiche tecniche della versione “55” dell’e-tron Sportback, spinta da due propulsori elettrici posizionati rispettivamente su entrambi gli assi per offrire una trazione di tipo integrale, mentre la potenza complessiva erogata raggiunge i 408 CV e i 664 Nm di coppia massima che garantiscono uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi. I due motori sono alimentati da un pacco batterie agli ioni di litio da 95 kWh che garantiscono una autonomia di circa 446 km con una sola carica di energia (ciclo WLTP).

Estetica specifica

Dal punto di vista del look, la e-tron Sportback Edition one si distingue per l’adozione dei cerchi in lega Audi Sport da 21 pollici, con design a dieci razze e di colore nero lucido da cui è possibiloe intravedere le pinze dei freni di colore arancio, mentre il resto del corpo vettura sfoggia una livrea Blu Plasma metallizzato abbinata a finiture in Grigio Manhattan a contrasto, mentre per il tetto si è optato per un panoramico in vetro.

Abitacolo lussuoso e tecnologico

L’abitacolo della Edition one è un tripudio di lusso e tecnologia come sottolineano gli interni S line con finiture in pelle Valcona e Alcantara, il tutto esaltato dai dettagli in alluminio spazzolato dedicati alla plancia. Al centro della console troviamo il sistema di infotainment MMI touch sfrutta due display da 10,1 e 8,6 pollici e offre i servizi Audi Connect e Car-to-X. L’effetto scenico viene completato dai suggestivi loghi speciali proiettati dalle portiere sull’asfalto e dai battitacco retroilluminati.

Dotazione al top

Particolarmente ricca la dotazione di serie che vanta l’uso di sospensioni pneumatiche adattive, mentre l’intrattenimento è assicurato dall’impianto audio ad alta definizione Bang&Olufsen Premium Sound System. La sicurezza viene messa al primo posto grazie alla presenza dei pacchetti Tour e City che mettono a disposizione i sistemi ADAS più avanzati. Decisamente spettacolari gli specchietti retrovisori esterni virtuali che sfruttano delle microcamere ed i proiettori dotati di tecnologia Audi Matrix LED.

