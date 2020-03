Nuove Seat Tarraco FR e Ateca FR Black Edition

Seat lancia sul mercato due interessanti novità: si tratta della versione FR del SUV Tarraco e dell’esclusiva Ateca FR Black Edition.

Seat lancia sul mercato due nuove interessanti novità come il Tarraco FR, la variante sportiva del SUV di grandi dimensioni, e la Ateca FR Black Edition, un inedito allestimento top gamma che viene proposto in una ricca edizione speciale.

Seat Tarraco FR: il SUV dal piglio sportivo

Il nuovo Seat Tarraco FR va ad aggiungersi al resto delle altre versioni già in commercio introducendo tuttavia alcune soluzioni estetiche esclusive. Visivamente si notano all’esterno i passaruota di dimensioni più ampie, estrattori posteriori rivisti, spoiler sul tetto, cerchi in lega da 19 o 20 pollici e la nuova tinta Cosmo Grey.

Per l’occasione, Seat introduce su tutta la gamma la scritta “Tarraco” in rilievo sul portellone e realizzata con caratteri che replicano la grafia manuale. L’abitacolo offre invece il nuovo volante multifunzione con rivestimento in pelle, i sedili anteriori sportivi Bucket in tessuto con rifiniture in PVC e la pedaliera in alluminio. Sul fronte della dotazione si segnalano infine il sistema di navigazione con schermo touchscreen da 8 pollici, il park assist, il Kessy entry, il Seat Drive Profile e il cruise control adattivo.

Le motorizzazioni disponibili per il Seat Tarraco FR includono i benzina 1,5 TSI da 150 cavalli e il 2.0 TSI da 190 cavalli, mentre sul fronte diesel ci sono il 2.0 TDI da 250 e 190 cavalli. A seconda del motore scelto si può avere il cambio manuale, l’automatico DSG e la trazione integrale 4Drive. I prezzi partono da 36.250 euro.

Seat Ateca FR Black Edition: sportiva con eleganza

Strizza l’occhio ai clienti in cerca di un pizzico di esclusività la seconda novità del marchio spagnolo, cioè la Seat Ateca FR Black Edition. La base è ovviamente l’allestimento sportivo FR, ma rivisto in chiave elegante e ancora più ricco di contenuti tecnologici.

Rispetto alla “semplice” Ateca FR, infatti, la FR Black Edition aggiunge i cerchi in lega Aneto Black da 19 pollici, la griglia, la cornice anteriore e gli specchietti retrovisori esterni in colore nero, mentre le bocchette di aerazione, il pomello della leva del cambio, le maniglie delle portiere anteriori e la cornice del sistema multimediale sono realizzate con una finitura nera lucida.

Sul fronte motori si segnala la possibilità di abbinamento con le unità a benzina 1.5 TSI e 2.0 TSI, a cui si aggiungono i diesel 2.0 TDI nelle varianti di potenza da 150 e 190 cavalli. Oltre al cambio manuale è previsto anche in questo caso il cambio DSG e la possibilità di avere, sulle motorizzazioni più prestazionali, anche la trazione integrale 4Drive. I prezzi partono da 30.450 euro.

