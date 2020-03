Nissan: la nuova gamma N-TEC debutta in Italia

La gamma N-Tec targata Nissan arricchisce il look e la dotazione tecnologica dei modelli Micra, Qashqai e X-Trail.

Nissan lancia in Italia la nuova gamma N-TEC, speciale allestimento dedicato ai modelli Micra, Qashqai e X-Trail, tutti offerti in serie limitata. La gamma Nissan N-TEC si distingue per un look accattivante derivato da nuovi dettagli di colore nero, dedicati sia agli esterni e che all’abitacolo delle vetture, il tutto impreziosito da una ricca dotazione offerta di serie che comprende anche le tecnologie Nissan Intelligent Mobility.

Nissan Micra N-TEC

Basata sull’allestimento Acenta, la citycar di segmento B Nissan Micra N-TEC può essere personalizzata con 5 differenti colorazioni esterne denominate: Enigma Black, Solid White, Pearl White, Silver e Gunmetal Grey. La Micra N-Tech si distingue esteticamente per i numerosi dettagli estetici di colore nero, tra cui i cerchi in lega da 17 pollici, le calotte degli specchietti laterali, le finiture dei fascioni paraurti e delle modanature laterali. Non mancano inoltre i cristalli oscurati, i fendinebbia anteriori e il badge N-TEC.

La dotazione punta molto anche sulla tecnologia, come sottolineato dalla presenza del sistema di infotainment NissanConnect compatibile con la connettività per smartphone di Apple CarPlay e Android Auto. Per quanto riguarda la sicurezza, spiccano i tanti sistemi ADAS tra cui la frenata d’emergenza con riconoscimento pedoni, l’avviso di abbandono involontario di corsia, il riconoscimento dei segnali stradali e i sensori di parcheggio posteriori. Sotto il cofano troviamo il compatto e scattante motore a benzina da 1.0 litro in grado di erogare 100 CV, abbinato al cambio manuale o all’automatico X-Tronic. I prezzi di listino partono da 17.720 euro.

Nissan Qashqai N-TEC

Anche l’apprezzatissimo crossover Nissan Qashqai viene declinata nella speciale versione N-TEC basata sull’allestimento N-Connecta. La vettura può essere personalizzata con cinque livree esterne: Magnetic Red, White Pearl Brilliant, Dark Metal Grey, Black Metallic e Vivid Blue. Il corpo vettura “Full body Color” risulta arricchito dai cerchi in lega Wind da 19 pollici abbinati a dettagli di colore nero, come ad esempio le barre longitudinali al tetto, le calotte degli specchietti retrovisori, la griglia V-Motion e i fari bruniti. Il colore nero viene ripreso anche negli interni che si distinguono per i rivestimenti dei sedili in PVC e Alcantara. La dotazione viene completata dal dispositivo di assistenza al parcheggio e dal sistema di infotainment NissanConnect dotato di connettività per smartphone (Apple CarPlay e Android Auto). La gamma di motorizzazioni è composta da due diesel e due benzina, con potenze comprese tra i 115 e i 160 CV, tutti abbinabili a cambio manuale o all’automatico DCT. I prezzi di listino partono da 31.800 euro.

Nissan X-Trail N-TEC

Anche il SUV di grandi dimensioni Nissan X-Trail, proposto nelle varianti da 5 e 7 posti e nelle versioni a due e quattro ruote motrici sposa il ricco allestimento N-Tec basati sulla versione N-Connecta. Dal punto di vista estetico, la X-Trail N-TEC può essere personalizzato con le livree esterne chiamate Black Pearl, White Pearl Brilliant e Dark Metal Grey. Anche in questo caso il corpo vettura vanta dettagli in nero come le barre longitudinali al tetto, calotte degli specchietti retrovisori e la griglia V-Motion, oltre ai cerchi da 18 pollici. All’interno dell’abitacolo troviamo le soglie battitacco illuminate sulle portiere anteriori, mentre la massima sicurezza è offerta dai dispositivi ADAS del pacchetto ProPILOT (Intelligent Cruise Control, Lane Keep Assist e Traffic Jam Pilot, a cui si aggiungono anche i sistemi di frenata intelligente controllo angolo cieco, rilevamento degli ostacoli in movimento e tanto altro. La nuova X-Trail N-TEC è disponibile con due motorizzazioni diesel e benzina con potenze da 150 e 160 CV. I prezzi di listino partono da 31.228 euro.

