Audi RS 3 Sportback: debutta la versione celebrativa 25 yearRS

La hot hatch tedesca da 400 CV viene proposta in una versione speciale dotata di una dotazione ricca ed esclusiva dedicata ai 25 anni della prima RS.

Per festeggiare i 25 anni dalla nascita dell’Audi RS 2 Avant – prima vettura della gamma RS, capace di inaugurare un vero e proprio mito sportivo – la Casa dei Quattro anelli lancia sul mercato italiano la nuova Audi RS 3 Sportback 25 yearRS, versione speciale del noto modello tedesco ad alte prestazioni, impreziosita da una dotazione di serie specifica e molto esclusiva. La speciale versione Audi RS 3 Sportback 25 yeaRS viene proposta ad un prezzo di listino che parte da 50.500 euro, ovvero il medesimo prezzo della variante “standard”.

Dettagli e dotazione esclusivi

L’edizione speciale 25 yeaRS porta in dote una serie di dettagli distintivi come le speciali colorazioni esterne (disponibili senza sovrapprezzo) Blu Nogaro – che omaggia la già citata Audi RS 2 Avant del 1994 – Verde Goodwood, Grigio Suzuka, Argento Akoya e Nero Ciliegia. L’estetica della vettura viene inoltre impreziosita dal coprimozzo centrale dei cerchi in lega con logo RS 25th e dal pacchetto Audi exclusive look nero lucido. Quest’ultimo comprende tra le altre cose anche la cornice del single frame, lo splitter anteriore e le modanature dei finestrini e le calotte degli specchietti laterali in nero lucido Audi exclusive. L’effetto scenico viene infine completato dalle luci d’ingresso specifiche che proiettano al suolo il logo RS 25th quando si aprono le portiere.

Connettività ed intrattenimento al Top

All’interno dell’abitacolo troviamo la strumentazione digitale l’Audi virtual cockpit con display da 12,3 pollici ampiamente settabili a secondo dei gusti e le esigenze di guida, a cui si aggiunge l’impianto di infotainment MMI plus con MMI touch con sistema di navigazione GPS, connettività per smartphone e i servizi Audi connect inclusi per un periodo di tre anni.

Potenza da 400 CV

Sotto il cofano della RS 3 Sportback 25 yearRS troviamo il noto e pluripremiato propulsore 2.5 litri TFSI appannaggio in grado di sprigionare 400 CV e 480 Nm di coppia massima sulla trazione integrale quattro, il tutto gestito dal cambio a doppia frizione S tronic a 7 rapporti. Secondo i dati dichiarati dal Costruttore la vettura brucia lo scatto da 0 a 100 km/h in soli 4,1 secondi e raggiunge una velocità autolimitata a 250 km/h che in opzione può essere elevata a 280 km/h.

Audi RS 3 Sportback 25 yearRS: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +6