Audi RS 4 Avant, RS 5 Coupé e RS 5 Sportback: ecco i prezzi

Il tris di sportive della casa tedesca offre un’estetica aggressiva e coinvolgente che nasconde un poderoso TFSI biturbo da 450 CV e 600 Nm di coppia.

La Casa dei Quattro anelli ha dato il via alle prevendite in Italia delle nuove versioni sportive Audi RS 4 Avant, Audi RS 5 Coupé e Audi RS 5 Sportback, tutte caratterizzate da un aspetto dal carattere “racing” ed equipaggiate con il potente V6 2.9 TFSI abbinato alla trazione integrale permanente quattro e al cambio tiptronic a otto rapporti.

Estetica muscolosa

Il tris di modelli targati Audi Sport guadagnano la nuova mascherina single frame più ampia e caratterizzata da una griglia a nido d’ape a effetto tridimensionale. Le nuove versioni “vitaminizzate” sfoggiano passaruota allargati di 30 mm sono in grado di ospitare cerchi in lega specifici da 19 pollici (a richiesta da 20 pollici). Non mancano inoltre nuovi fascioni paraurti che all’anteriore inglobano generose prese d’aria con blade verticali., mentre nella zona posteriore ospitano i due scarichi sportivi dalla forma ovale in acciaio inox. Tra gli optional a richiesta troviamo il tetto in CFK (poliuretano termoplastico misto a fibra di carbonio) che consente un alleggerimento della vettura nell’ordine dei 4 kg.

Abitacolo sportivo

Osservando da vicino l’abitacolo delle tre vetture “Audi RS” si apprezza un ambiente dall’anima corsaiola, come sottolineato dalla presenza dei sedili sportivi RS rivestiti in Alcantara e pelle, mentre a richiesta si possono avere i rivestimenti in pelle Nappa con cuciture a nido d’ape. Non manca un volante specifico con fondo piatto e dotato di paddle per il cambio sequenziale e dei comandi multifunzione tra cui il tasto RS MODE, per richiamare i nuovi programmi dell’Audi drive select. Quest’ultimo offre le modalità di guida comfort, dynamic, individual e gli inediti RS1 ed RS2.

Dal punto di vista tecnologico troviamo la strumentazione 100% digitale Audi virtual cockpit plus che sfrutta uno schermo da 12,3 pollici su cui è possibile visualizzare numerose informazioni sulla guida (compresi i tempi sul giro in pista) e il sistema di infotainment dotato di navigazione MMI plus con MMI touch e del dispositivo di connettività Audi smartphone interface, compatibile con i protocolli Apple CarPlay e Android Auto.

Un generoso motore da 450 CV

Le Audi RS 4 Avant, Audi RS 5 Coupé e Audi RS 5 Sportback sono equipaggiate con il propulsore V6 biturbo 2.9 TFSI in grado di scaricare 450 CV e 600 Nm di coppia sulla trazione integrale permanente Quattro con differenziale centrale autobloccante, tramite l’uso del cambio tiptronic a otto rapporti, opportunatamente tarato.

Secondo i dati dichiarati dal costruttore, l’Audi RS 4 Avant “brucia” lo scatto da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi, mentre questo incredibile tempo viene ulteriormente ridotto sulle RS 5 Coupé e Sportback a 3,9 secondi. La velocità massima per le tre vetture è autolimitata a 250 km/h, mentre sfruttando i pacchetti opzionali Dynamic e Dynamic plus può raggiungere i 280 km/h.

Pacchetti Dynamic e Dynamic plus

Oltre all’incremento della velocità massima, il Pacchetto Dynamic aggiunge lo sterzo dinamico con taratura specifica RS, il differenziale posteriore sportivo e l’assetto RS plus con Dynamic Ride Control (DRC) – capace di eliminare il fenomeno del rollio e del beccheggio – e i proiettori a LED Audi Matrix. Il secondo pacchetto aggiunge i freni carboceramici e l’impianto di scarico sportivo, capace di regalare un sound ancora più coinvolgente.

Prezzi

L’Audi RS 4 Avant viene offerta ad un prezzo di listino che parte da 94.600 euro, mentre l’Audi RS 5 Coupé e l’Audi RS 5 Sportback sono proposte da 97.850 euro.

