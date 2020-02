Due icone dei motori americani come il Ford F-250 e l’Harley-Davidson Fat Boy danno vita a un pick-up esclusivo in edizione limitata.

Il pick-up Ford F-250 arriva sul mercato americano in una versione speciale denominata Harley-Davidson Edition. Si tratta di una novità che sarà realizzata in soli 250 esemplari tutti distribuiti a partire da aprile presso alcune concessionarie selezionate.

A dare vita al Ford F-250 Harley-Davidson Edition ci ha pensato la Tuscany Motor Company, un’azienda specializzata nella preparazione di versioni “alternative” e particolarmente originali dei più famosi pick-up a stelle e strisce.

Ispirato alla Harley-Davidson Fat Boy

L’ispirazione estetica di questo speciale F-250 che riunisce due icone del motorismo americano è la popolare Harley-Davidson Fat Boy. Le modifiche implementate da Tuscany Motor Company includono una nuova calandra, delle griglie con disegno a nido d’ape integrate nel paraurti anteriore, passaruota in tinta con la carrozzeria, luci supplementari a LED, cofano motore con una specifica presa d’aria, fregi e inserti dedicati, tra cui la scritta “Harley-Davidson” sul portello posteriore, una copertura rigida per il cassone e degli originali cerchi in lega da 22 pollici.

Tra le novità anche lo scarico sportivo e l’assetto rivisto

A completare il tutto ci sono infine l’adozione di uno scarico sportivo e alcune modifiche all’assetto, che è stato modificato tramite l’uso di ammortizzatori Fox. Sono invece due le colorazioni esterne a disposizione dei clienti, ovvero nera e bianca.

