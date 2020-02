Ford Mustang Mach-E, prezzi da 49.900 euro

Il SUV 100% elettrico della Casa dell’Ovale blu viene declinato in due allestimenti e con due livelli di potenza.

La Casa dell’Ovale blu ha diramato il listino ufficiale per il mercato italiano relativo Mustang Mach-E, SUV 100% elettrico ispirato all’iconica pony car americana. La Ford Mustang Mach-E risulta disponibile nel nostro Paese in quattro differenti versioni (Standard, Extended Range, trazione posteriore e integrale), ordinabili in prevendita e offerti a un prezzo di listino che parte da 49.900 euro.

Batterie da 75,7 e 98,8 kWh

Le diverse varianti del SUV elettrico si distinguono per la capacità delle batterie – disponibili nelle versioni da 75,7 e 98,8 kWh – ma anche per il livello di potenza, considerando che le versioni quattro ruote motrici possono contare su un motore elettrico collegato a ciascun asse.

Due livelli di potenza

La Standard Range può contare su una potenza di 258 CV e 450 km di autonomia, mentre la versione Extended Range offre 285 CV e 600 km. La versione AWD viene declinata nei livelli di potenza da 258 e 337 CV, mentre l’autonomia risulta rispettivamente pari a 430 e 540 km con una sola ricarica di energia.

Si parte con due allestimenti

In Italia la Ford Mustang Mach-E verrà declinata in due allestimenti, mentre ancora non è possibile sapere se la versione GT già annunciata per il mercato americano verrà proposta anche sulla nostra penisola. La versione entry-level offre di serie: gruppi ottici con tecnologia LED, cristalli posteriori oscurati, clima elettronico, cerchi in lega da 18 pollici, volante e sedili anteriori e parabrezza riscaldabili, pacchetto di Adas Co-Pilot, strumentazione digitale con display da 10,2 pollici, sistema di l’infotainment Sync 4 con display da 15,5 pollici, Fordpass Connect e sistema di ricarica wireless per lo smartphone.

Le versioni a trazione integrale aggiungono i cerchi da 19 pollici con pinze freno di colore rosso, gruppi ottici anteriori Full Led, retrovisori ripiegabili elettricamente, inserti dedicati alla plancia color carbonio, rivestimenti di pelle Sensico Premium Touch, illuminazione interna a Led e sedili anteriori elettrici.

In opzione troviamo due pacchetti: il primo offre il sistema audio ad alta definizione B&O, il portellone elettrico, l’Intelligent Speed Assist, l’Highway Assist, il Traffic Sign Recognition, il Full Active Park Assist e le telecamere a 360 gradi. Il secodno pacchetto di accessori aggiunge agli accessori nominati in precedenza il tetto panoramico e i sedili elettrici rivestiti in pelle.

Listino Ford Mustang Mach-E

Standard Range: 49.900 euro

Standard Range AWD: 57.500 euro

Extended Range: 57.950 euro

Extended Range AWD: 66.850 euro

