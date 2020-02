Bmw X5 Timeless Edition, serie speciale con Alcantara

Per festeggiare i 20 anni di carriera del SUV tedesco la Casa di Monaco ha realizzato una versione limitata della X5 in collaborazione con Alcantara.

La Bmw X5, uno dei modelli apripista del segmento dei SUV, festeggia 20 anni di onorata carriera e per celebrare degnamente questo importante anniversario, la Casa di Monaco ha deciso di lanciare sul mercato l’edizione limitata Bmw X5 Timeless Edition, realizzata in una tiratura limitata di soli 20 esemplari. Pronta ad essere presentata davanti al grande pubblico in occasione dell’Open Week End che si svolgerà l’8 e il 9 febbraio presso tutte le concessionarie italiane del Gruppo Bmw, la X5 Timeless Edition è frutto della lunga e prolifica collaborazione tra il costruttore tedesco e Alcantara, storica azienda manifatturiera italiana specializzata nella produzione dell’omonimo e celebre rivestimento pregiato.

Dotazione specifica per l’off road

La X5 Timeless Edition è stata personalizzata con la livrea sterna Mineral White, risulta abbinata alla motorizzazione 6 cilindri Diesel da 265 CV (xDrive30d) ed è basata sull’allestimento xLine arricchito dal pacchetto off-road. La vocazione fuoristradistica della vettura viene inoltre esaltata dalla presenza delle pedane laterali in alluminio con inserti in gomma, non mancano inoltre le sospensioni ad aria sui due assi autolivellanti, il differenziale sportivo M Sport e l’Integral Active Steering.

Gli amanti dell’off-road possono inoltre contare su quattro differenti modalità di guida: xSand, xRocks, xGravel, xSnow. Questi settaggi permettono di regolare in maniera automatica i numerosi parametri della vettura, a partire dall’altezza da terra, passando dalla configurazione della trazione integrale xDrive e fino ad arrivare alla risposta dell’acceleratore e alle correzioni del sistema di controllo stabilità DSC.

La raffinatezza dell’Alcantara

Come accennato in precedenza, l’abitacolo della Timeless Edition risulta impreziosito dai rivestimenti in Alcantara che oltre ad essere raffinati e lussuosi, offrono leggerezza, resistenza e una massima aderenza del corpo ai sedili, senza dimenticare la possibilità di pulirli in maniera rapida e veloce. I sedili anteriori e posteriori sono rivestiti in Alcantara nera, in versione plain o forata, mentre il backing grigio scelto per il forato si abbina alla perfezione alle impunture in contrasto degli interni. Il poggiatesta del passeggero sfoggia inoltre la scritta “powered by Alcantara”, realizzata in elettrosaldatura, non manca inoltre l’etichetta celebrativa “Timeless Edition 1/50” che identifica questa speciale versione.

