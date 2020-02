Peugeot 208 Allure Navi Pack: serie speciale con prezzi da 19.650 euro

La nuova citycar francese viene declinata in una conveniente versione speciale che punta sulla ricca dotazione tecnologica.

Svelata al Salone di Ginevra e arrivata sul mercato italiano da poche settimane, la nuova generazione della Peugeot 208 può già considerarsi un successo commerciale, come sottolineano le oltre 10mila unità della vettura già distribuite nel nostro mercato. Questo importante traguardo viene festeggiato con il lancio in Italia della prima serie speciale dedicata alla piccola francese, caratterizzata da un allestimento decisamente ricco che strizza l’occhio ai contenuti tecnologici.

Serie speciale ricca di tecnologia

Battezzata Peugeot 208 Allure Navi Pack, questa inedita versione si basa sull’allestimento Allure, arricchito ulteriormente con una serie di accessori tecnologici, in grado di offrire un livello di intrattenimento e connettività di solito riservato a vetture di segmento superiore. La Allure Navi Pack offre infatti di serie il sofisticato sistema di infotainment 3D Connected Navigation abbinato ad un ampio display “touch” da 7 pollici, posizionato nella parte superiore della console centrale. Con semplici tocchi sullo schermo è possibile accedere ai servizi TomTom Traffic legati alla navigazione satellitare per conoscere in tempo reale le condizioni sul traffico e di conseguenza impostare il percorso per raggiungere più velocemente la propria destinazione. Non mancano i sistemi di connettività per smartphone, Apple CarPlay e Android Auto, mentre i nuovi proiettori anteriori EcoLED completano la dotazione della vettura.

Motori e trasmissioni per tutte le esigenze

La nuova 208 Allure Navi Pack può essere abbinata alla motorizzazione benzina PureTech 100, proposta sia con cambio manuale a 6 rapporti che con l’automatico EAT8 a 8 marce, o in alternativa all’unità diesel BlueHDi 100.

Prezzi

La Peugeot 208 Allure Navi Pack sarà proposta per un tempo limitato, mentre il suo listino risulta offerto al medesimo prezzo della variante Allure. Già ordinabile in concessionaria, la nuova serie speciale viene venduta ad un prezzo di listino che parte da 19.650 euro, per la versione PureTech 100 con cambio manuale a 6 marce e raggiunge i 21.450 euro delle varianti top di gamma PureTech 100 con cambio automatico EAT8 ad otto rapporti e BlueHDi 100 con il cambio manuale.

Peugeot 208 Allure Navi Pack: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +11