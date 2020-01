Nissan Navara OFF-ROADER AT32: ancora più estremo

Il pick-up della Casa giapponese diventa ancora più estremo ed inarrestabile grazie al nuovo allestimento realizzato in collaborazione con l’Arctic Trucks.

Nissan ha svelato immagini e caratteristiche tecniche ufficiali del rinnovato Navara OFF-ROADER AT32, ovvero la versione più estrema del pick-up nipponico. Il nuovo OFF-ROADER AT32 punta a replicare il successo ottenuto dalla precedente versione proposta in tiratura limitata proposta corso del 2019, portando in dote una dotazione inedita e capacità fuoristradistiche ancora più evolute, senza però rinunciare ad un elevato confort di guida offerto anche su strade e autostrade.

Protezioni e pneumatici specifici

Il nuovo Navara OFF-ROADER AT32 è nato grazie alla partnership tra la Casa giapponese e l’Arctic Trucks, azienda islandese specializzata nello sviluppo di veicoli off-road. Osservando con attenzione questa speciale versione del pick-up targato Nissan è possibile apprezzare la nuova protezione sottoscocca realizzata in alluminio e appositamente disegnata per offrire la massima protezione delle componenti più delicate della vettura quando si affrontano tracciati difficili e ricchi di ostacoli.

Le qualità off-road del Navara vengono inoltre implementate grazie all’uso degli pneumatici Nokian da 31,6 pollici che oltre ad offrire un comportamento impeccabile su strada ed in fuoristrada, risultano sviluppati per ottimizzare i consumi di carburante e le emissioni nocive di CO2. Gli pneumatici Nokian avvolgono un set di cerchi in lega neri satinati che sfruttano una doppia valvola per consentire una regolazione rapida e precisa della pressione, quando il guidatore vuole passare tra differenti tipi di terreno. Il pick-up sfoggia inoltre passaruota appositamente allargati ed è equipaggiato con sospensioni Bilstein ad alte prestazioni.

Nuove finiture

Per quanto riguarda il livello di personalizzazione, non mancano nuove finiture per:

passaruota anteriori

estensioni dei passaruota

pedane laterali

mozzi dei cerchi

portellone e parafanghi

Optional e ADAS

Chi desidera una dotazione più specifica può scegliere nella lista degli optional una serie di dispositivi utili all’off-road e alla sicurezza, come ad esempio il differenziale anteriore con blocco elettronico e lo snorkel per l’aspirazione di aria che permette di superare guadi a ben 800 mm. Non mancano inoltre i sistemi di ausilio alla guida tar cui: Hill Start Assist, Hill Descent Control, frenata di emergenza intelligente e Intelligent Around View Monitor.

Il nuovo Nissan Navara OFF-ROADER AT32 debutterà sul mercato europeo nel mese di febbraio 2020.

