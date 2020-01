Mazda CX-30: debutta il nuovo motore Skyactiv-G da 150 CV

Sulla Mazda CX-30 arriva il nuovo propulsore ibrido a benzina 2.0 litri da 150 Skyactiv-G. Prestazioni aumentate e consumi contenuti.

La Mazda CX-30 arricchisce la sua gamma di motori con la nuova unità ibrida a benzina 2.0 litri Skyactiv-G da 150 CV, che è stata introdotta in tempi recenti anche sulla Mazda3. Questo si va così ad inserire tra l’attuale Skyactiv-G da 122 CV e il rivoluzionario Skyactiv-X da 180 CV, in tale modo i propulsori divengono composti da: tre benzina ibridi e un diesel Skyactiv-D da 116 CV. Lo Skyactiv da 150 CV utilizza tecnologie d’avanguardia, come il sistema di disattivazione dei cilindri e il sistema Mazda M Hybrid, senza dimenticare un’attenta progettazione di pistoni, un sistema di raffreddamento e lubrificazione che consente di ottenere eccezionali performance di efficienza combinate con una piacevolezza nell’uso quotidiano tra le migliori del suo segmento.

Maggiori prestazioni

La nuova motorizzazione porta in dote delle prestazioni migliorate rispetto alla versione da 122 CV, infatti prendendo come parametro la versione 2WD con cambio manuale 6MT, la velocità massima e l’accelerazione 0-100 km/h passano dai 186 Km/h e 10.6 secondi del 122 CV ai 198 Km/h e 8.8 secondi dell’unità da 150 CV. Quindi, se da una parte migliorano le prestazioni, dall’altra i consumi e le emissioni rimangono inalterati rispetto all’unità di minor potenza, attestandosi su un consumo medio di 5.1l/100 Km e un livello di emissioni di CO2 pari a 116 g/Km nel ciclo NEDC correlato (6.2l/100 Km e 141 g/km nel ciclo WLTP). In più grazie alla tecnologia M Hybrid, gode di tutti i benefici fiscali e di circolazione previsti per questa tipologia di veicoli.

Prezzo

La Mazda CX-30 2.0L Skyactiv-G 150 CV è ordinabile già da adesso sia con cambio manuale a 6 marce sia con cambio automatico 6AT e con la trazione anteriore 2WD o integrale i-Activ AWD, con prezzi a partire da 25.750 euro, ovvero con un incremento di mille euro rispetto alla motorizzazione 2.0L Skyactiv-G da 122 CV.