Maserati: debutta la nuova ed esclusiva serie speciale Royale

L’inedita serie speciale si presenta come un omaggio in chiave alla lunga e ricca tradizione della Casa del Tridente.

Maserati non è solo uno storico marchio di auto lussuose e sportive, ma anche un laboratorio creativo capace di realizzare nel corso della sua lunga e nobile storia una serie di modelli forti di una “bellezza in movimento”, espressa come sinonimo di eleganza. Tra queste vetture troviamo la serie speciale Royale del 1986 dedicata alla Quattroporte III generazione, prodotta in soli 51 esemplari e disponibile nelle colorazioni blu e verde. La vettura poteva contare su un abitacolo aggiornato, oltre ad essere impreziosita da sedili rivestiti in pelle pregiata abbinati ad inserti in radica, dedicata alla plancia e ai pannelli porta. Dal punto di vista meccanico, la Quattroporte Royale era spinta dal poderoso V8 da 4,9 litri da 300 CV.

100 esemplari per ogni modello

Per far rivivere quello spirito unico fatto di eleganza e bellezza, la Casa del Tridente ha deciso si lanciare sui mercati internazionali una nuova serie speciale battezzata con il medesimo nome e caratterizzata dalla stessa filosofia costruttiva. La nuova gamma Royale targata Maserati sarà disponibile per tutte le motorizzazioni V6 proposte sui modelli Quattroporte, Levante e Ghibli. Le Maserati Quattroporte, Levante e Ghibli Royale saranno prodotte in soli 100 unità per modello e potranno essere abbinate alle motorizzazioni V6 diesel 3.0 litri da 250 e 275 CV, al V6 benzina 3,0 litri da 350 CV e 430 CV.

Colori e cerchi specifici

Dal punto di vista estetico, la serie speciale Royale potrò essere personalizzata con due differenti livree esterne chiamate Blu Royale e Verde Royale. L’effetto scenico viene completato dalla presenza dei cerchi in lega da 21 pollici Anteo color Antracite dedicati al SUV Levante Royale e dai cerchi Titano color Antracite – sempre da 21 pollici, proposti per Ghibli e Quattroporte. Questi esclusivi cerchi saranno equipaggiati da pinze freno color argento.

Abitacolo artigianale

Basati sul già ricco allestimento GranLusso, gli interni della Royale sono disponibili nei raffinati rivestimenti PELLETESSUTA Zegna color Cuoio o in pelle Pieno Fiore bicolore Nero-Cuoio. Ricordiamo che la speciale PELLETESSUTA Zegna, realizzata dalla nota casa di alta moda italiana, vanta un tessuto in pelle intrecciata e realizzata in maniera artigianale, utilizzando sottili strisce di pelle Nappa per ottenere un effetto “tessuto” che risulta contemporaneamente lussuoso, ma anche leggero, morbido e resistente.

La plancia sfoggia invece inserti in “high gloss” (Metal Net per Levante, Ebano per Ghibli e Black Piano per Quattroporte) e lo speciale badge identificativo “One of 100“. La dotazione viene completata dal tetto apribile elettricamente, dai cristalli oscurati e dal sofisticato impianto audio ad alta Sound System Bowers & Wilkins.

Prezzi

I prezzi di listino della Royale Special Series partono da 104.700 euro per la Ghibli, da 111.600 euro per il SUV Levante e da ben 137.300 euro per l’ammiraglia Quattroporte. Le prime consegne partiranno dal prossimo marzo.

Maserati: il mulotipo per il nuovo motore affronta la strada Vedi tutte le immagini +4