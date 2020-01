Mazda3: debutta la nuova versione ibrida 150 CV

Quattro allestimenti, consueta ricca dotazione di serie, fino a 5 l per 100 km: la nuova declinazione 2.0 SkyActiv-G 150 CV è in vendita da 24.700 euro.

Ampliamento di gamma per Mazda3: la nuova generazione del fortunato modello di fascia media, aggiornato all’inizio dello scorso anno attraverso una ridefinizione stilistica ed un “upgrade” di contenuto (su tutti: la gamma di motori ibridi benzina Skyactiv-X) si prepara ad accogliere una ulteriore declinazione di media gamma. Nello specifico, si tratta dell’unità motrice 2.0 SkyActiv-G da 150 CV, chiamata ad affiancarsi alle attuali proposte SkyActiv-X 180 CV e SkyActiv-G 122 CV, nonché alla variante turbodiesel SkyActiv-D 116 CV. L’obiettivo è chiaro: garantire una più ampia scelta di modelli, mantenendo puntati sui consueti (e ben apprezzati) atout di potenza e performance, uniti all’altrettanto apprezzata sportività delle linee esterne (che fanno riferimento alla peculiare filosofia KODO Design che costituisce la cifra stilistica per il marchio di Hiroshima) ed alle doti di dinamicità del telaio).

Negli showroom a marzo

Già definita la timeline di esordio sul mercato: Mazda3 nella nuova configurazione 2.0 SkyActiv-G 150 CV è già disponibile alle ordinazioni; il suo debutto nelle concessionarie è fissato per il prossimo marzo. I prezzi di vendita partono da 24.700 euro (il sovrapprezzo, rispetto alla versione 2.0 SkyActiv-G 122 CV, è di dunque 1.000 euro). Questi gli importi in funzione dell’allestimento:

Mazda3 2.0 SkyActiv-G 150 CV Evolve : 24.700 euro

: 24.700 euro Mazda3 2.0 SkyActiv-G 150 CV Executive : 25.700 euro

: 25.700 euro Mazda3 2.0 SkyActiv-G 150 CV Exceed : 27.750 euro

: 27.750 euro Mazda3 2.0 SkyActiv-G 150 CV Exclusive: 29.400 euro.

Gli equipaggiamenti

La dotazione base comprende, fra gli altri, cerchi in lega da 16”, paraurti e maniglie porta esterne in tinta carrozzeria, specchi retrovisori in tinta carrozzeria regolabili, riscaldabili e ripiegabili a comando elettrico e ad azionamento automatico, gruppi ottici anteriori Full Led, rivestimenti abitacolo in tessuto a finitura nera, illuminazione “ambient” a Led, sedile posteriore frazionabile a schema 60:40, rivestimento in pelle per volante multifunzione e pomello leva del cambio, cristalli laterali anteriori doppi con funzione di isolamento acustico “Silence”, sistema Mazda Push Button di avviamento e spegnimento motore, modulo infotainment provvisto di schermo centrale TFT da 8.8” a colori, connettività Bluetooth, navigatore satellitare integrato nella plancia, impianto audio Mazda Real Stage ad 8 altoparlanti, compatibilità multimediale con gli standard Apple Car Play ed Android Auto, climatizzatore automatico bi-zona con sensore umidità, sensore luci e sensore pioggia, sensori si parcheggio posteriori e videocamera di ausilio alle manovre di parcheggio. Sul fronte sistemi di sicurezza attiva ADAS, si segnalano la SkyActiv Technology, l’I-Stop, l’assistenza alle partenze in salita, la frenata autonoma d’emergenza con funzioni City e Autostrada e con rilevamento posteriore, monitoraggio angoli ciechi con funzione rilevamento pericoli nelle fasi di uscita dai parcheggi, Lane-Keep Assist System, controllo automatico fari abbaglianti, riconoscimento segnali stradali, riconoscimento stanchezza conducente, Cruise Control adattivo con funzioni Full Speed e Intelligent Speed Assist. La copertura garanzia rimane di 3 anni o 100.000 km.

Le caratteristiche di motorizzazione

Basandosi essenzialmente sull’architettura dell’unità motrice 2.0 SkyActiv-G 122 CV, la nuova declinazione 150 CV (equipaggiata con cambio manuale a sei rapporti oppure, a scelta, con cambio automatico sempre a sei rapporti) ne mantiene la tecnologia Mazda M Hybrid, così come il dispositivo di disattivazione cilindri, che permettono a Mazda3 di essere omologata come auto ibrida e potere così usufruire dei vantaggi fiscali e di circolazione previsti per questa tipologia di veicoli.

Questi i valori prestazionali e di impiego comunicati da Mazda.

Velocità massima : 206 km/h (versione con cambio manuale)

: 206 km/h (versione con cambio manuale) Accelerazione 0-100 km/h : 9”1 (cambio manuale)

: 9”1 (cambio manuale) Consumo combinato (ciclo Wltop convertito Nedc): 5 litri per 100 km (5,1 l/100 km con cerchi da 18”)

(ciclo Wltop convertito Nedc): 5 litri per 100 km (5,1 l/100 km con cerchi da 18”) Emissioni CO2: 114 g/km (116 g/km con cerchi da 18”).

Mazda3 Skyactiv-X: foto ufficiali Vedi tutte le immagini +17