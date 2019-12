Bentley Mulsanne Extended Wheelbase Limited Edition: solo per la Cina

La Casa britannica offre alla facoltosa clientela cinese una edizione limitata ed ancora più esclusiva della sua lussuosa limousine.

Bentley ha deciso di fare un regalo decisamente unico alla clientela cinese: il nobile costruttore britannico si è infatti affidato alla divisione speciale Mulliner per realizzare l’edizione speciale a tiratura limitata battezzata Bentley Mulsanne Extended Wheelbase Limited Edition. Costruita in una tiratura di appena 15 esemplari – tutti destinati al mercato cinese – la nuova Mulsanne Extended Wheelbase Limited Edition sarà personalizzabile esclusivamente con le livree esterne denominate Black Velvet e Onyx, impreziosite da finiture Gold.

La vettura si presenta decisamente lunga ed imponente, assecondando così i gusti della clientela cinese, infatti misura ben 5,83 metri di lunghezza e vanta un enorme passo da 3,52 metri. Dal punto di vista estetico è possibile apprezzare le nuove griglie frontali Serenity esaltate da un motivo dalla forma intrecciata, inoltre non mancano cerchi in lega specifici da 21 pollici con finitura lucida.

Gli interni della vettura si avvicinano più ad una vera e propria dimora regale che all’abitacolo di un veicolo: i rivestimenti in pregiata pelle sono nelle tonalità Newmarket Tan, Fireglow e Shortbread e risultano abbinati a tre differenti tipologie di legno pregiato. Intarsiato sul legno che impreziosisce la plancia e gli schienali troviamo lo skyline della città di Londra, non mancano inoltre il battitacco in metallo lucidato e la speciale illuminazione interna.

Sotto il cofano si trova invece il poderoso V8 da 6.7 litri, in grado di erogare 513 CV e 1020 Nm di coppia massima da 1.750 giri che consentono di raggiungere una velocità di punta di 296 km/h.

